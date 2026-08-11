Rentrée tech : les bons comptes du reconditionné

À la rentrée 2026, le reconditionné gagne du terrain dans les achats tech. Back Market relève de fortes hausses sur les montres et tablettes, avec des écarts de prix parfois proches de 300 euros.

Changer d’ordinateur, remplacer son casque ou s’équiper d’une montre connectée coûte vite cher à la rentrée. Les données publiées par Back Market montrent pourtant que le neuf ne capte plus seul ces achats. Tablettes et montres reconditionnées progressent fortement sur la plateforme, tandis que les consommateurs semblent plus ouverts aux appareils avec quelques défauts visuels, à condition que le prix suive.

Les montres connectées prennent une nouvelle dimension

Chez Back Market, la rentrée représente désormais une période forte pour plusieurs familles de produits. Entre juin et août 2025, les ventes de tablettes ont augmenté de 50 % par rapport aux mêmes mois de 2024. La progression atteint même 66 % pour les montres connectées sur cette période.

La dynamique ne s’est pas arrêtée après septembre. Depuis le début de 2026, Back Market annonce une croissance de 49 % pour les montres connectées en France. Ces données restent propres à la plateforme et ne permettent pas de mesurer l’ensemble des ventes nationales. Elles montrent néanmoins que ce type d’appareil occupe une place plus importante dans les achats reconditionnés.

Jusqu’à près de 300 euros d’écart face au neuf

Le prix reste évidemment au centre du sujet. Parmi les exemples communiqués, le HP EliteBook 840 G6 de 14 pouces est proposé à 210 euros reconditionné. Son tarif neuf indiqué atteint 499 euros, soit 289 euros de différence. Le casque Bose Noise Cancelling 700 passe de 399 euros neuf à 198 euros reconditionné.

L’écart varie toutefois fortement selon les appareils. Un iPad 11 de 2025 est affiché à 344 euros, contre 389 euros neuf. L’Apple Watch SE Series 3 coûte 213 euros reconditionnée, face à 319 euros neuve. Back Market rappelle que modèles et tarifs évoluent en fonction des stocks.

Les rayures restent difficiles à accepter

Le reconditionné conserve pourtant une faiblesse : l’apparence. Une étude OpinionWay réalisée pour Back Market auprès de 1 001 personnes indique que 67 % des Français restent réticents face à un défaut esthétique. Dans le même temps, 69 % accepteraient un appareil moins impeccable s’il reste totalement fonctionnel et proposé à un tarif jugé correct.

Le résultat le plus révélateur concerne peut-être les remplacements inutiles. Un Français sur trois déclare avoir déjà changé un appareil encore fonctionnel uniquement à cause de son apparence. Une donnée qui explique pourquoi Back Market pousse sa notion de « Tech Moche » à l’approche de la rentrée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.