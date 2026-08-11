Rentrée tech : les bons comptes du reconditionné

Rentrée tech : les bons comptes du reconditionné

par
Suivez BarbaNews
GoogleNews Google Discover Google Ajouter comme
source préférée

À la rentrée 2026, le reconditionné gagne du terrain dans les achats tech. Back Market relève de fortes hausses sur les montres et tablettes, avec des écarts de prix parfois proches de 300 euros.

Changer d’ordinateur, remplacer son casque ou s’équiper d’une montre connectée coûte vite cher à la rentrée. Les données publiées par Back Market montrent pourtant que le neuf ne capte plus seul ces achats. Tablettes et montres reconditionnées progressent fortement sur la plateforme, tandis que les consommateurs semblent plus ouverts aux appareils avec quelques défauts visuels, à condition que le prix suive.

Youtube video

Les montres connectées prennent une nouvelle dimension

Chez Back Market, la rentrée représente désormais une période forte pour plusieurs familles de produits. Entre juin et août 2025, les ventes de tablettes ont augmenté de 50 % par rapport aux mêmes mois de 2024. La progression atteint même 66 % pour les montres connectées sur cette période.

La dynamique ne s’est pas arrêtée après septembre. Depuis le début de 2026, Back Market annonce une croissance de 49 % pour les montres connectées en France. Ces données restent propres à la plateforme et ne permettent pas de mesurer l’ensemble des ventes nationales. Elles montrent néanmoins que ce type d’appareil occupe une place plus importante dans les achats reconditionnés.

Rentrée tech : les bons comptes du reconditionné

Jusqu’à près de 300 euros d’écart face au neuf

Le prix reste évidemment au centre du sujet. Parmi les exemples communiqués, le HP EliteBook 840 G6 de 14 pouces est proposé à 210 euros reconditionné. Son tarif neuf indiqué atteint 499 euros, soit 289 euros de différence. Le casque Bose Noise Cancelling 700 passe de 399 euros neuf à 198 euros reconditionné.

L’écart varie toutefois fortement selon les appareils. Un iPad 11 de 2025 est affiché à 344 euros, contre 389 euros neuf. L’Apple Watch SE Series 3 coûte 213 euros reconditionnée, face à 319 euros neuve. Back Market rappelle que modèles et tarifs évoluent en fonction des stocks.

Rentrée tech : les bons comptes du reconditionné

Les rayures restent difficiles à accepter

Le reconditionné conserve pourtant une faiblesse : l’apparence. Une étude OpinionWay réalisée pour Back Market auprès de 1 001 personnes indique que 67 % des Français restent réticents face à un défaut esthétique. Dans le même temps, 69 % accepteraient un appareil moins impeccable s’il reste totalement fonctionnel et proposé à un tarif jugé correct.

Le résultat le plus révélateur concerne peut-être les remplacements inutiles. Un Français sur trois déclare avoir déjà changé un appareil encore fonctionnel uniquement à cause de son apparence. Une donnée qui explique pourquoi Back Market pousse sa notion de « Tech Moche » à l’approche de la rentrée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

A DECOUVRIR

Dans la même catégorie

Les outils Windows pour nettoyer facilement son PC

Les outils Windows pour nettoyer facilement son PC

Vous voyez votre PC ralentir au fil du temps ? Vous pensez que nettoyer votre machine est compliqué et réservé aux experts ? Détrompez-vous, les

Publié le 12 août 2026 à 11h31
Un défibrillateur livré par drone pour devancer les secours

Un défibrillateur livré par drone pour devancer les secours

Un défibrillateur livré par drone a précédé les ambulanciers lors d’un arrêt cardiaque à Borås, en Suède. Le système médical d’Everdrone repose désormais sur six

Publié le 12 août 2026 à 10h35
Les technologies qui pourraient rendre la PlayStation 6 plus puissante que jamais

Les technologies qui pourraient rendre la PlayStation 6 plus puissante que jamais

Vous allez découvrir comment la PlayStation 6 pourrait révolutionner le gaming. Cette console promet des performances exceptionnellement élevées grâce à de nouvelles technologies. Préparez-vous à

Publié le 12 août 2026 à 9h31
DJI Mic Mini 2S : le petit micro gagne en autonomie

DJI Mic Mini 2S : le petit micro gagne en autonomie

Le DJI Mic Mini 2S combine un format de 12 grammes avec 28 heures d’enregistrement interne par émetteur. Le nouveau micro sans fil ajoute aussi

Publié le 11 août 2026 à 11h02
Equipe de rédaction Mentions légales Qui sommes nous? CGU Politique de confidentialité Politique de cookies Contact
© 2026 Barbanews.com. Tous droits réservés.