Un défibrillateur livré par drone a précédé les ambulanciers lors d’un arrêt cardiaque à Borås, en Suède. Le système médical d’Everdrone repose désormais sur six bases dans la région de Västra Götaland.

À Borås, en Suède, un homme d’une soixantaine d’années victime d’un arrêt cardiaque a reçu un défibrillateur par les airs. Le 19 juillet 2026, un drone d’Everdrone a transporté l’appareil jusqu’au lieu de l’intervention avant les secours. Des témoins ont lancé la réanimation, puis utilisé le DAE avec l’assistance du centre d’urgence. Le patient a ensuite été conduit à l’hôpital.

Un drone déclenché avec l’ambulance

Le dispositif ne repose pas sur une décision prise après le départ des secours. Lorsqu’un arrêt cardiaque est suspecté, le drone et l’ambulance sont mobilisés au même moment. À Borås, l’appareil a quitté automatiquement sa base après l’appel passé à SOS Alarm.

Le vol se déroule de façon autonome jusqu’à la zone d’intervention. Une fois au-dessus du site, le drone reste à environ 30 mètres d’altitude. Le défibrillateur descend alors grâce à un treuil. Cette méthode évite un atterrissage sur une rue, un jardin ou une zone occupée.

Sur place, les témoins avaient déjà commencé la réanimation cardio-respiratoire. Avec les consignes du répartiteur, ils ont branché le DAE au patient. L’appareil a analysé le rythme cardiaque et a délivré un choc. Les ambulanciers ont ensuite pris le relais.

Six bases pour plus de 300 000 habitants

Cette intervention ne correspond pas à un simple essai technique. Le système fait partie du dispositif d’urgence de la région de Västra Götaland. Six bases de drones sont opérationnelles et couvrent plus de 300 000 habitants.

Le programme repose sur plusieurs années de recherche avec la région, l’Institut Karolinska et Everdrone. Son objectif reste simple : réduire le temps nécessaire pour mettre un défibrillateur à disposition lorsqu’une personne s’effondre loin d’un appareil accessible.

Le drone peut aussi fournir une vue aérienne de la scène aux services d’urgence. Cette seconde fonction donne aux équipes une première lecture de la situation avant leur arrivée.

Le drone médical trouve sa place dans les secours

Everdrone présente son système DEMS comme un complément aux moyens déjà utilisés sur le terrain. Son PDG, Mats Sällström, résume cette logique : « Le drone complète les ambulances et autres ressources d’urgence en acheminant du matériel vital pendant les minutes les plus critiques ». Le système fonctionne déjà en Suède et en France. Une extension dans la région de Stockholm est prévue pour l’automne 2026.

L’épisode de Borås illustre surtout une évolution concrète des drones civils. Ici, pas de démonstration spectaculaire ni de livraison commerciale. La machine transporte un équipement médical. Les témoins, le centre d’urgence et les secouristes assurent ensuite les gestes nécessaires auprès du patient.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.