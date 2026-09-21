sonoro ATRON : la nouvelle enceinte connectée polyvalente

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sonoro élargit son catalogue avec l’enceinte ATRON, un système audio compact commercialisé à 399 €. Ce modèle regroupe la radio classique, le streaming haute résolution et de multiples connectivités sans fil sous un format très réduit.

Conçue en Allemagne, cette référence se démarque par une grande flexibilité technique. Les auditeurs accèdent directement à leurs stations FM ou DAB + avec des plateformes Qobuz, Tidal ou Spotify. Le concepteur a intégré les protocoles Apple AirPlay et Google Chromecast, une décision technique qui facilite la cohabitation avec d’autres équipements préexistants au sein du domicile ou dans des espaces professionnels.

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Une architecture acoustique optimisée pour la dispersion spatiale

Le gabarit réduit de l’appareil dissimule une ingénierie sonore dense. Il pèse 1,5 kg pour 20,4 cm de hauteur, 14,8 cm de largeur et 12 cm de profondeur. Pour contrer la directivité typique des petits boîtiers, la marque déploie la technologie « Acoustic Lens ». Un haut-parleur médium-aigu, orienté vers le plafond, disperse le flux sonore de manière élargie.

Les basses fréquences s’appuient sur deux haut-parleurs montés en configuration push-pull, associés à un radiateur passif de 4 pouces. Un égaliseur de placement ajuste le rendu selon la géométrie de la pièce, tandis qu’un traitement sonore en trois dimensions étire la largeur stéréophonique pour modifier la perception de la scène audio.

Réseau filaire, sans fil et contrôle domotique

L’enceinte multiplie les interfaces de liaison. Le réseau Wi-Fi et un connecteur Ethernet physique côtoient un module Bluetooth avec prise en charge LE. Une compatibilité Auracast sera activée par mise à jour lors du dernier trimestre 2026, période prévue pour le déploiement des fonctions multiroom.

Les propriétaires peuvent mémoriser jusqu’à 99 favoris et piloter l’interface via l’application native ou la télécommande incluse. Le boîtier communique de façon directe avec les installations domotiques signées Busch-Jaeger, Gira et Jung. Cette pluralité des normes autorise un usage polyvalent, depuis la table de chevet jusqu’aux halls de réception professionnels.

sonoro ATRON : la nouvelle enceinte connectée polyvalente

Une esthétique alignée sur les séries premium

Habillée d’un tissu texturé et surmontée d’un panneau de contrôle physique, cette nouvelle venue se décline en trois finitions : noir anthracite, gris perle argent et sable crème. Ses lignes reprennent très exactement les codes visuels des systèmes supérieurs du catalogue, comme le MEISTERSTÜCK Gen 2 et l’AVATON.

Marcell Faller, dirigeant de la firme, précise que les utilisateurs exigent une utilisation simplifiée plutôt qu’une accumulation technique. Il décrit son produit comme la fusion directe des principales sources d’écoute actuelles, réunies dans un objet conçu pour durer. Les précommandes sont déjà ouvertes pour l’enceinte sonoro ATRON, dont les premières livraisons débuteront fin septembre 2026.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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