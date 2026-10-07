La pluie a ouvert une fenêtre rare pour le milieu de grille. Carlos Sainz, Alex Albon et Esteban Ocon ont vite gagné des places. La bataille pour la sixième place semblait alors lancée. Plusieurs arrêts et incidents ont ensuite changé le classement.

En Malaisie, les pneus intermédiaires ont donné un net avantage aux pilotes prêts à tenter ce choix. La pluie a rebattu les cartes dès le premier tour, avec trois voitures dans le top huit. Ocon a même pris la sixième place avant le premier Safety Car. La stratégie a vite déraillé pour les trois pilotes, entre arrêts ratés, contact et problèmes mécaniques.

La pluie propulse Sainz, Albon et Ocon

Le départ a récompensé les pilotes partis en pneus intermédiaires, alors que plusieurs rivaux avaient choisi les slicks. Le trio a jailli dans le top huit dès le premier tour. Sainz a gagné sept places et s’est installé sixième. Albon est passé de la 18e à la septième place, devant Ocon, parti 17e.

Les pneus intermédiaires changent la course

Haas et Williams ont choisi les intermédiaires pour le départ. Ce choix a payé immédiatement. Les trois pilotes ont dépassé des voitures en pneus slicks et Ocon a ensuite dépassé les deux Williams.

Le Français a atteint la sixième place après un départ compromis. La surprise semblait parfaite. Sainz occupait alors la septième position tandis qu’Albon suivait au huitième rang.

Le premier Safety Car renverse la dynamique

La première voiture de sécurité a poussé les pilotes vers les pneus slicks. Williams a perdu du temps au stand. Albon a attendu derrière Sainz lors d’un arrêt groupé, puis a perdu plusieurs places.

Au redémarrage, Gabriel Bortoleto a touché Sainz au virage 2. Le contact a provoqué une tête-à-queue. L’Espagnol a repris la course, mais sa lutte pour les points s’est éloignée. Le récit sur la 10e place de Lindbald à Sepang montre aussi les écarts serrés du peloton.

Arrêts, incidents et problèmes mécaniques coûtent cher

La suite a transformé une belle opportunité en déception pour les trois pilotes. La course a échappé à leur contrôle. Sainz a fini 17e après le contact et deux arrêts très lents. Albon n’a pas vu le drapeau à damier, à cause d’un souci de boîte de vitesses.

Williams perd ses chances de points

Albon a aussi connu des problèmes de freins, puis un pneu tendre marqué à plat. Le pilote thaïlandais a dû rentrer tôt. Son arrêt derrière Sainz a aggravé sa perte de positions.

Le rythme de la Williams n’a pas suffi ensuite. La fiabilité a aussi pesé. Un problème tardif de boîte a mis fin à la course d’Albon. Cette mécanique rappelle le rôle de la fiabilité dans une course de Formule 1.

Ocon manque lui aussi le bon rebondissement

Ocon a résisté au premier Safety Car et conservé la sixième place. Hamilton l’a ensuite dépassé. Le Français a choisi un deuxième arrêt assez tôt, avant un nouveau Safety Car.

Ses rivaux, eux, ont prolongé leur relais et profité de cette neutralisation. Ocon a terminé 15e. Il a reconnu que son équipe devait revoir ses choix d’arrêt et son exécution.

La bataille a donc tourné court malgré un départ presque idéal. Les points ont échappé au trio. Sainz a fini 17e, Ocon 15e et Albon a connu l’abandon. La prochaine occasion dépendra autant du rythme que de la stratégie. Les enjeux du Grand Prix de Bahreïn figurent aussi dans ces repères sur la course.