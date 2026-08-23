Deux nouveaux casques sans fil chez beyerdynamic

Avec les MMX 100 et MMX 130 sans fil, beyerdynamic élargit sa gamme gaming avec deux casques pensés autour de philosophies acoustiques opposées. Le premier isole davantage, le second privilégie une écoute plus ouverte.

beyerdynamic prépare une rentrée chargée côté gaming. La marque allemande lance deux nouveaux casques sans fil avec plus de 80 heures d’autonomie, du Bluetooth 6.0 et une compatibilité étendue avec les principales plateformes. Leur différence ne tient pas à une accumulation de fonctions, mais à leur architecture acoustique. Le MMX 100 est fermé. Le MMX 130 adopte une structure ouverte.

Le MMX 100 joue la carte de l’isolation

Le beyerdynamic MMX 100 sans fil vise d’abord les joueurs qui préfèrent couper une partie des bruits extérieurs. Sa coque fermée réduit les distractions et recentre l’écoute sur les sons du jeu. Cette configuration convient notamment aux parties compétitives ou aux longues sessions qui exigent davantage de concentration.

Le casque embarque un microphone META VOICE amovible. Côté connexion, le choix est large : Bluetooth 6.0, liaison analogique, audio USB ou dongle USB-C faible latence. La portée atteint 15 mètres en Bluetooth et 10 mètres via le dongle.

Avec 275 grammes sur la balance, le MMX 100 conserve un format relativement léger. Ses coussinets utilisent du velours et la batterie dépasse 80 heures d’autonomie. Elle pourra être remplacée, tout comme plusieurs autres éléments du casque.

Le MMX 130 privilégie une scène sonore plus ample

Le MMX 130 sans fil prend une direction différente. Sa structure ouverte laisse davantage circuler l’air et donne au son une sensation plus large. Les ambiances, musiques et effets spatiaux gagnent ainsi en présence, ce qui correspond davantage aux RPG, simulations, jeux narratifs ou mondes ouverts.

beyerdynamic équipe ce modèle d’un transducteur dynamique de 40 mm avec revêtement en titane. Sa réponse en fréquence couvre 20 Hz à 20 000 Hz. Le poids descend à 265 grammes, avec des coussinets en velours respirant conçus pour limiter l’accumulation de chaleur. La partie sans fil reprend les caractéristiques du MMX 100. Bluetooth 6.0, connexion USB-C, liaison analogique et dongle faible latence figurent donc au programme. L’utilisation reste possible pendant la recharge.

Deux tarifs et des sorties décalées

Pour Matthias Heilig, Product Marketing Manager Gaming chez beyerdynamic, les deux références incarnent « deux façons différentes de vivre leurs jeux ». Le MMX 100 favorise l’isolation, tandis que le MMX 130 cherche une restitution plus naturelle et plus ouverte.

Le MMX 100 sans fil fera ses débuts publics à la gamescom 2026 de Cologne, notamment sur l’Indie Arena Booth. Sa sortie commerciale est fixée au 1er septembre 2026, au tarif conseillé de 99 euros. Le MMX 130 sans fil suivra en octobre pour 129 euros. Noir et Blanc Arctique seront proposés sur les deux modèles. Les pièces détachées et les coussinets pourront être achetés séparément.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.