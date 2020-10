Vous voulez partir en vacance mais vous ne savez pas ou aller ? Laissez faire le hasard, achetez des billets d’avion pour « nulle part » !

Vous souhaitez absolument dépenser de l’argent pour des billets d’avion, mais vous ne voulez pas quitter votre ville. C’est possible et cela a eu lieu à Sydney. C’est assez insolite comme concept, mais il a connu un succès incroyable. Vous pouviez donc acheter des billets d’avion pour aller clairement « nulle part ». C’est la compagnie aérienne Qantas qui est à l’origine de cette formule dévalisée en 10 minutes.

Australie : #Qantas lance un vol de 7 heures pour "tourner en rond" dans les airs. es passagers en manque d'avion vont donc voler de Sydney… à #Sydney. Et la planète dans tout ça ? 👉 https://t.co/moBYWVGme6 pic.twitter.com/8KoDY173sv — Alibabuy (@alibabuy) September 24, 2020

Quel est le concept des billets d’avion

Il est sans doute inutile de le préciser, mais généralement, lorsque vous achetez des billets d’avion, c’est pour vous rendre dans une autre ville, un pays… Avec Qantas, c’est réellement l’inverse finalement qui se produit, vous achetez des billets, mais vous ne quittez pas votre ville.

A bord d’un Boeing 787, vous pouviez avoir un billet sans, forcément, quitter le sol .

. Il fallait débourser 485 euros pour une classe économique contre 110 euros pour la version supérieure et 2330 euros pour la classe affaire.

En 10 minutes, ce sont tout de même 150 billets qui ont pu trouver preneur, mais pourquoi ?

Le prix est assez élevé surtout pour rester dans la même ville, mais la compagnie a tout de même réalisé un joli coup marketing. Cela devrait renflouer les caisses qui ont été clairement malmenées par la crise sanitaire. Vous vous rappelez sans doute que l’Australie avait instauré un nouveau confinement de deux semaines malgré la colère de certains habitants. De plus, avec la fermeture des frontières, les touristes ne sont pas les bienvenus et c’est notamment le cas pour les Français.

✈ Nostalgique de l'avion ? La compagnie aérienne australienne Qantas a mis en vente des billets pour un vol vers… nulle part. Départ de Sydney, puis survol de plusieurs lieux emblématiques du pays en 7h. Les billets, allant de 480 à 2.300 euros, se sont arrachés en 10 min ! pic.twitter.com/AkHovCGXvR — Afterlife Labs (@wass_bend) September 22, 2020

Un billet pour Sydney depuis Sydney

Si vous souhaitez acheter un tel billet, sachez que la formule n’est plus disponible. Pour 485 euros, vous pourrez tout de même profiter de Sydney puisque l’avion survolera la zone, mais il ne pourra pas s’éloigner. Le but premier consiste à faire plaisir aux Australiens, à les divertir également puisque les touristes ont déserté et ils peuvent ainsi profiter de la beauté de leur pays. Bien sûr, pour que la vue soit sympathique, l’avion doit voler à une altitude beaucoup plus basse, le programme est d’ailleurs réjouissant pour les participants.

Ce billet d’avion insolite permet notamment de découvrir la Grand Barrière de Corail qui mérite forcément votre attention. Il faudra désormais attendre pour savoir si la crise dans le monde ne s’envole pas. Les professionnels sont impatients de retrouver une « vie normale » avec des voyageurs et sans les contraintes sanitaires. Il est également triste qu’une compagnie soit amenée à effectuer de telles formules pour tenter de garder la tête sous l’eau. Toutefois, selon des données partagées par ABC News, nous apprenons que la perte serait déjà de 1.2 milliard d’euros.