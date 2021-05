Vacances d’été : le gouvernement modifie les dates de congés ? L’annonce devrait se faire bientôt !

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on entende pas de nouvelles rumeurs en ce qui concerne le gouvernement d’Emmanuel Macron et la crise sanitaire du coronavirus. Cela fait maintenant plus d’un an que la France entière vit au crochet des annonces d’Emmanuel Macron, de Jean Castex, ou du ministre de la santé Olivier Véran. Mais à l’heure où certaines familles s’apprêtent à prendre toutes leurs dispositions pour pouvoir partir en congés cet été, le moins que l’on puisse dire c’est que l’incertitude ne fait que gagner du terrain.

Quand seront les prochaines dates de vacances d’été ? Les français sont inquiets !

En effet, nous sommes en train de vivre bientôt la saison du printemps, et avec l’été qui arrive, de plus en plus de familles voudraient pouvoir réserver leurs vacances pour cet été. Malheureusement, le gouvernement français pourrait faire à tout moment des annonces fracassantes pour pouvoir reporter la date. Bien que certaines familles n’aient pas attendues les dernières annonces pour réserver leurs vacances pour cet été, d’autres sont en revanche dans l’attente de ce que pourrait dire Emmanuel Macron ou Jean Castex lors de sa prochaine allocution.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Destination Paca (@destination_paca)

Il se trouve que le président de la république Emmanuel Macron devrait prendre la parole vendredi, en fin de semaine, à ce sujet. Mais pour le moment, rien n’a été officialisé de sa part et on ne sait toujours pas s’il parlera du déconfinement, de la réouverture des restaurants, ou encore des vacances de cet été.

Le gouvernement va-t-il changer la date des vacances pour cet été ?

C’est une annonce fracassante que le gouvernement pourrait être amenée à faire prochainement. En effet, dans les coulisses de l’Elysée, tout porte à croire que du mouvement autour des vacances pourrait avoir lieu. Avec des millions de familles qui ont besoin de changer de quotidien, le moins que l’on puisse dire c’est que les hôtels, les sites de réservations ainsi que les campings n’ont jamais été autant pris d’assaut.

Pour pouvoir prendre vos vacances, à l’heure actuelle, nous savons que les vacances d’été débuteront le 6 juillet prochain si tout se passe bien comme prévu. En revanche, nous ne savons pas encore à l’heure actuelle si le gouvernement d’Emmanuel Macron prévoit de changer cela.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wayne Adams (@wayneadams51)

Des vacances « normales » pour les français cette année ?

Pour toutes celles et ceux qui prévoient de partir en vacances pendant les prochains mois, en juillet ou en août, c’est la grande question qui se pose. Alors que certains français vont préférer attendre le dernier moment pour pouvoir prendre leurs congés, quitte à payer des vacances au prix cher ou à ne pas trouver de réservations, d’autres ont déjà réservé leur billet !

En revanche, rien ne nous dit que nous allons pouvoir passer cet été des vacances « normales ». Il se trouve que l’an dernier, on a vu bon nombre de restrictions arriver à la fois dans les restaurants, mais également dans bon nombre de lieux publics et privés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elodie Isen (@six_yeux_sur_terre)

Par ailleurs, de plus en plus de français font désormais le choix de partir en vacances dans d’autres régions françaises et non à l’étranger, comme cela pouvait être effectivement le cas par le passé. Ainsi, on imagine que certains endroits comme la Côte d’Azur devraient connaître une affluence record d’ici les prochaines semaines.