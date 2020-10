Vacances de la Toussaint : les pays accessibles malgré le coronavirus et sans quarantaine

Les vacances de la Toussaint seront bientôt au rendez-vous et vous devez trouver les destinations les plus sympathiques. Malheureusement, avec le coronavirus, il sera impossible de profiter pleinement d’un séjour, car certains pays ferment leurs portes. Nous avons toutefois trouvé quelques lieux intéressants.

Pour les vacances de la Toussaint, direction le sud de l’Europe

Si vous ne souhaitez pas passer par la quarantaine ou réaliser un test Covid, il faudra vous rendre en Grèce ou en Turquie. Ce seront sans doute les deux pays les plus prisés pour les vacances de la Toussaint. Vous devez par contre avoir une attestation sur l’honneur pour réussir à franchir la douane.

Comme ce fut le cas au cours de l’été, vous aurez des contrôles pour la température .

. Vous pourrez également vous rendre au Portugal, mais il y a toujours quelques difficultés pour les Açores et les îles de Madère.

Il est aussi envisageable de réserver un séjour en Croatie, il suffit de prouver que vous possédez une réservation pour un hébergement.

Pour l’Espagne et l’Italie, les séjours sont à envisager, mais il y a parfois des contraintes à prendre en compte.

Par contre, vous devrez passer un test et il doit forcément être négatif si vous venez de la Nouvelle-Aquitaine, de l’Occitanie, de la Provence Côte d’Azur, de la Corse ou encore des Hauts-de-France et de l’Auvergne Rhône Alpes. Si vous optez pour l’Espagne afin de profiter de quelques jours de congés pour les vacances de la Toussaint, privilégiez la voiture, cela vous évitera de subir une quarantaine.

Des pays ne sont pas recommandés pour les Français

Pour les vacances de la Toussaint, il sera impossible de se rendre en Australie, en Corée du Sud, en Thaïlande ou encore en Chine et même au Japon, voire en Nouvelle-Zélande. Les portes sont fermées aux Français, cela est valable dans les continents océaniens et asiatiques. Les frontières sont également closes pour les États-Unis à cause de la situation sanitaire et c’est aussi le cas pour le Canada. Il est difficile de vous rendre en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas à cause d’une quarantaine de 14 jours qui commencera dès votre arrivée.

Finalement, ce sont les destinations les moins habituelles qui seront à privilégier, car, dans la plupart des cas, les Français ont tendance à privilégier pendant cette période les USA ou le Canada. Il faudra aussi faire une croix sur l’Algérie puisque les portes sont fermées, la Tunisie applique un isolement de deux semaines et il est impératif de présenter un test négatif de moins de deux jours pour le Maroc.