Vacances de la Toussaint : des idées de séjours en famille pour profiter au maximum de vos congés !

Pour profiter au maximum de votre famille, la nature vous tend les bras. Vous pourrez ainsi vous reposer, et même respirer le bon air frais de la campagne. Avec la rentrée qui a été assez mouvementée, et même des vacances d’été chaotiques pour certains, il est l’heure de prendre un peu de temps pour soi. Nous avons donc quelques idées concernant les séjours à réaliser pendant les vacances de la Toussaint.

Un colloque sur l’écologie et l’environnement tenu par l’Ambassade de Chine en France avec succès au Château du Rivau. Échange profond des points de vues entre la Chine, la France et l’Europe.@PascalBoniface @YannWehrling @HerveJuvin pic.twitter.com/QPe9SfX2Fn — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) September 28, 2020

3 idées pour vos prochaines vacances en famille

Si vous ne souhaitez pas partir pour la Toussaint, il sera toujours envisageable de recycler ces idées pour d’autres périodes comme le printemps 2021 ou l’été de la même année. Cette période est toujours propice aux découvertes avec toute la famille.

Vous pourrez vous rendre en Auvergne puisque les volcans vous attendent. Nous vous conseillons de découvrir le Puy-de-Dôme .

. Les chemins de randonnée sont nombreux autour de cette montagne accompagnée d’une navette.

Les châteaux de la Loire ont aussi la côte, vous pourrez vous rendre au château du Rivau en Indre-et-Loire puisque la décoration d’Halloween est prête.

Une chasse aux bonbons sera même organisée dans ces lieux le 31 octobre prochain.

Un escape game est aussi proposé à la forteresse royale de Chinon, ce sont les enfants de plus de 9 ans qui sont attendus.

Avec ces trois destinations, vous aurez fait le plein de découvertes, mais vous pourrez ajouter la Cité royale de Loches puisqu’une exposition baptisée Animalis est présentée. Les animaux fantastiques et les créatures seront au rendez-vous.

Optez pour un séjour en communion avec la nature

Généralement, l’automne est la période idéale pour se ressourcer puisque l’environnement change totalement. Les arbres se colorent et se préparent à l’hiver, un petit week-end insolite dans les arbres vous fera le plus grand bien. Vous avez rendez-vous dans le Domaine du Bois de Rosoy, mais d’autres adresses sont possibles en France. Le but premier consiste à prendre de la hauteur pour dormir à la belle étoile avec votre famille en profitant d’une cabane dans les bois. Avec vos enfants, vous pourrez découvrir les animaux de la forêt, ramasser quelques feuilles, des pommes de pin ou encore prendre le temps de vous détendre.

Si vous avez choisi de partir en Auvergne pour les vacances de la Toussaint, je vous conseille de découvrir Vulcania, il est assez proche du Puy-de-Dôme. Il y a de nombreuses expositions sur les volcans, et même des ateliers qui sont destinés aux dinosaures. Certes, les expositions sont centrées sur les plus jeunes, mais les adultes pourront aussi prendre un peu de plaisir.