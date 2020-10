Vacances de la Toussaint : Consultez la carte des pays où le coronavirus circule activement !

Si nous pensions que la problématique des vacances d’été ne se reproduirait pas, nous nous sommes finalement trompés. En effet, la situation est toujours aussi préoccupante pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de Noël approchent à grands pas. Si le milieu de l’année a été quelque peu morose, la suite ne sera pas plus réjouissante. SI vous souhaitez vous déplacer à l’étranger, pensez à vous renseigner, car il y a une liste de plusieurs pays qui sont décrits comme à risque.

Des pays jugés à risque pour les vacances de la Toussaint ?

Il suffit de regarder les statistiques pour constater que l’épidémie n’est pas terminée et certaines zones ne sont pas forcément recommandées pour les prochaines vacances. Bien sûr, les informations évoluent très rapidement et nous vous conseillons de vous rapprocher des autorités compétentes pour être certains que les vacances de la Toussaint pourront être réservées dans la zone du globe que vous souhaitez.

Le Royaume-Uni a identifié plus de 42 000 morts contre 36 000 pour l’Italie et 33 000 pour l’Espagne .

. La France affiche plus de 32 000 morts et le taux de mortalité a surtout été très fort au début de la crise.

En Amérique du Sud, les autorités identifient 33 000 morts au minimum contre 27 000 pour la Colombie.

Le Brésil compte près de 150 000 morts à cause du coronavirus contre 109 000 pour l’Inde.

Du côté de la Chine, le virus a aussi circulé, mais 4000 décès ont été identifiés selon les chiffres partagés notamment par LCI. Cela fait près de 10 mois que le coronavirus a envahi notre quotidien et il est toujours actif.

Une carte pour identifier la circulation du virus

Pour les vacances de la Toussaint, il pourrait être judicieux finalement de vous contenter de la France en ciblant peut-être les départements qui ne sont pas placés en rouge ou en alerte maximale. Dans tous les cas, il faudra attendre l’allocution d’Emmanuel Macron ce 14 octobre pour en savoir un peu plus alors que les congés approchent à grands pas. La carte mentionne également les zones les plus touchées, mais certaines régions du globe, notamment l’extrême nord, ne semblent pas concernées par le coronavirus. Toutefois, il y a une large circulation du virus au niveau de l’Europe et de l’Amérique.

Coronavirus : dans quels pays peut-on partir pour les #vacances de la Toussaint ? https://t.co/uGQJoQKa5F — CNEWS (@CNEWS) October 13, 2020

Les derniers chiffres en France font état de plusieurs dizaines de morts en 24 heures et des milliers de contaminations sont identifiées depuis plusieurs semaines.