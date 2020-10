Une entreprise verse 6800 euros à ses employés s’ils partent en vacances ! Voici les conditions à respecter

Généralement, lorsque vous partez en vacances, vous avez votre salaire habituel à savoir les congés payés. Toutefois, une entreprise a décidé de verser carrément une prime à ses salariés et le montant est de 7500 dollars, soit 6800 euros. C’est la société de Bart Lorang qui se retrouve au coeur de cette actualité et pour le président, ce sont de simples congés payés. La structure est assez classique, elle se nomme Full Contact et elle propose des logiciels. Elle a toutefois un fonctionnement très différent.

I love @fullcontactapp! I met CEO Bart Lorang in person in Colorado 2 yrs back. This is a useful product for managing all your contacts. — Gale Stafford (@gale_) February 4, 2015

Le président encourage les salariés à prendre de vraies vacances

Certains, lorsqu’ils se retrouvent en vacances ne peuvent pas forcément se détacher de leur travail. C’est notamment le cas pour les dirigeants ou encore les chefs d’équipe. Le patron a toujours une petite question ou les salariés ont parfois des difficultés. Le PDG de cette entreprise basée à Denver veut que les employés optent pour de vrais congés afin qu’ils puissent se détacher réellement du travail.

C’est donc une prime de 7500 dollars qui est distribuée si certaines conditions sont respectées bien sûr .

. Il ne faut prendre aucun appel téléphonique en lien avec le travail ni répondre à des messages ou des mails.

Bien sûr, les salariés ne doivent pas travailler même une seule petite seconde.

Il faut donc de vraies vacances et les 6800 euros seront versés.

Get paid $7.500 to take a vacation? Yup, thanks to Denver's Bart Lorang @bartlorang – In Inc. Magazine https://t.co/2pxR0R4H8E — Peter Vogel (@pvogel) August 12, 2015

Il suffit de regarder une seule fois ses mails professionnels pour que la prime soit annulée. Le PDG veut donc une déconnexion totale pour que les employés puissent se reposer.

Une pédagogie très intéressante qui porte ses fruits

Bart Lorang estime que cette méthode est très efficace. En effet, les salariés ont tendance à être moins stressés, ils sont également un peu plus heureux, fidèles et ils ont une vraie envie de travailler et de collaborer. Comme le révèle le site de Gentside, le patron peut toutefois compenser cette forte dépense réservée à tous les salariés qui répondent aux conditions évoquées. En effet, comme les employés sont beaucoup plus productifs et heureux, le chiffre d’affaires aurait connu une véritable hausse.

L’investissement est tout de même d’un million de dollars, mais les avantages sont nombreux. Vous vous questionnez sans doute sur l’intérêt de ce montant. Le PDG a décidé de verser plus de 7000 dollars, car c’est un montant parfait pour partir en vacances en dépensant sans compter tout en profitant d’un séjour agréable avec sa famille et ses enfants. Cette pédagogie peut donc inspirer certains patrons.