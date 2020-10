Un camping-car de folie pour vos futures vacances ? Des options insolites (VIDEO)

Vous ne souhaitez plus planter votre tente dans un camping ou louer une chambre d’hôtel, voire un mobil-home. Le camping-car connaît un succès incontestable depuis quelques mois notamment grâce au confinement. Les Français ont voulu se déplacer tout en restant éloignés des autres. Si vous êtes en quête du produit idéal, Vario Mobil a clairement comblé vos attentes et concrétisé surtout vos rêves.

Quelles sont les caractéristiques de ce camping-car Vario Mobil ?

Vous avez un châssis Mercedes Actros, c’est donc un gage de qualité. Vous devrez manier un engin de 7.5 tonnes dont la longueur est de 12 mètres. Il s’agit d’un très beau bébé qui demandera forcément de l’entraînement pour réussir à tourner et surtout à stationner ce camping-car qui ressemble un peu plus à un bus. C’est toutefois la soute qui le rend totalement incroyable puisque vous pouvez loger votre voiture.

Généralement, la soute permet de stocker les bagages, voire un petit quad, des vélos …

… Pour votre voiture personnelle, il faut soit partir à deux conducteurs, soit opter pour une remorque tractée par le camping-car.

Vario Mobil a choisi de rassembler les deux formats en proposant une soute assez grande pour une Porsche 911 ou une Mercedes AMG GT.

L’intérieur est tout aussi spectaculaire avec une vraie cuisine équipée et une pièce à vivre.

La décoration est moderne, vous aurez aussi une vraie chambre pour vous reposer. Il suffit de regarder les photos pour tomber sous le charme.

Le camping-car a aussi un prix très élevé

Vous l’avez donc compris, c’est sans doute le camping-car le plus insolite et incroyable au monde, mais il se démarque également avec son tarif. Si vous adoptez la version de série, vous devrez payer 1.5 million d’euros. Le coût peut être largement plus élevé si vous ajoutez des options puisque Vario Mobil vous propose aussi la personnalisation. Bien sûr, pour s’offrir ce camping-car digne d’une villa avec piscine, il faut casser la tirelire.

Vous aurez tout de même le confort pour vos futures vacances, mais il y a bien sûr des contraintes en dehors du prix. Le camping-car est long et large comme un bus, il faut un permis sans doute spécial et digne des poids lourds pour le conduire. Si vous ajoutez une remorque, le convoi sera très important. Réfléchissez à cet achat et il faudra sans doute le tester pendant de longues minutes pour savoir s’il répond à vos attentes. Vario Mobil vous propose aussi un petit store banne pour profiter de l’extérieur.