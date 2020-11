Ces cinq aéroports sont complètement incroyables et choquants et vous allez avoir envie de les visiter lors de vos prochains déplacements !

Les aéroports sont complètement désertés depuis la crise du coronavirus !

Depuis la crise sanitaire du coronavirus que nous connaissons depuis plusieurs mois, les aéroports ne sont malheureusement que très peu visités par les visiteurs à cause des mesures prises et du contexte actuel. Cela a un effet économique qui est malheureusement catastrophique pour les entreprises qui travaillent avec les nombreux aéroports que l’on peut retrouver aujourd’hui partout dans le monde.

Malgré cet état de fait difficile, l’organisme Skytrax a designé comme il le fait chaque année les 100 meilleurs aéroports dans le monde. Depuis 21 ans, Skytrax évalue plus de 550 aéroports sur de nombreux critères : le confort, le design, les services, les prix, et bien d’autres choses. Si certains aéroports français sont présents dans le classement du top 20 comme l’aéroport de Paris Roissy-Charles De Gaulle, les meilleurs aéroports risquent de vous surprendre.

Quels sont les cinq meilleurs aéroports du monde selon Skytrax ?

Si certains aéroports ont toujours le même classement année après année, on ne peut que constater que celui-ci est bien mis à jour consciencieusement par les équipes de Skytrax qui vérifient chaque année que les services sont toujours au rendez-vous dans chacun de ces aéroports. Que cela soit pour des voyages professionnels ou non, les visiteurs sont devenus de plus en plus exigeants et certains peuvent même choisir leur aéroport en fonction de la qualité de service !

Aéroport de Munich – Allemagne

Cet aéroport allemand est tout simplement incroyable et a mis les bouchées double cette année pour grimper dans le classement de Skytrax. Avec la cinquième place au classement, tous les ans cet aéroport mythique organisme un évènement incroyable : on retrouve en effet dans l’établissement un énorme marché de Noël avec des fêtes, des sapins de Noël, et même une patinoire dans le centre de l’aéroport.

Aéroport international Incheon de Séoul – Corée du Sud

Étant situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale sud coréenne, cet aéroport est vu comme l’aéroport du futur. Au delà du design incroyable de l’établissement, on retrouve des services plutôt originaux comme par exemple des robots qui vont aller jusqu’à servir du café aux visiteurs. Mais si cet aéroport se retrouve à la quatrième place de ce classement, c’est également pour ses autres services et son efficacité à toute épreuve, mais c’est aussi le lieu de rencontre de nombreuses stars coréennes !

Aéroport international Hamad de Doha – Qatar

Cet aéroport situé au Qatar est tout à fait impressionnant : il s’agit par ailleurs du seul et unique aéroport du Moyen-Orient qui figure parmi les 20 meilleurs aéroports du monde. Il faut dire que Qatar Airways a vu les choses en grand et s’améliore d’année en année, comme en témoigne cette troisième place dans le classement établi par Skytrax.

Aéroport international de Tokyo – Japon

Comme l’an dernier, à la seconde place de ce classement, on retrouve cet aéroport japonais qui est plus connu sous le nom de l’aéroport de Haneda. Étant assez proche du centre-ville de la capitale japonaise, il s’agit d’un aéroport qui est très apprécié et reconnu par les professionnels grâce à sa facilité d’accès.

Aéroport Changi – Singapour

L’aéroport Changi situé à Singapour a été élu comme le meilleur aéroport du monde, et il s’agit de la huitième fois ! On retrouve à l’intérieur de ce sublime aéroport une fontaine d’eau avec une forêt tropicale sublime. Dans cet aéroport, on retrouve également une piscine et un cinéma pour le plus grand bonheur des passagers.