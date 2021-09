The Voice All-Stars : La technique redoutable de Patrick Fiori pour avoir les candidats, et qui agace particulièrement Zazie… ça promet !

Ils se connaissent depuis, mais c’est la 1ère fois qu’ils s’affrontent dans The Voice. La saison a bien débuté pour l’émission présentée par Nikos Aliagas, et déjà, on a quelques impressions. Le nouveau venu chez les adultes Patrick Fiori exerce déjà son talent impitoyable. Zazie n’est pas d’accord…

C’est parti pour The Voice All Stars !

Ce week-end a eu lieu le 2e épisode de The Voice All-Stars sur TF1. Cette saison anniversaire célèbre les 10 ans de l’émission, et ce sont des talents emblématiques de The Voice et aussi de The Voice Kids, qui reviennent s’affronter encore une fois. Nombreux sont ceux qui retrouvent des membres du jury avec lesquels ils ont déjà eu à travailler par le passé.

D’ailleurs, on remarque dans The Voice All-Stars que les candidats ont tendance à se rediriger vers leurs anciens coachs pour la plupart. Nouveau venu dans la bande, Patrick Fiori n’est pas à plaindre, car il sait très bien comment avoir des candidats. Avec le prime du samedi 18 septembre, il semblerait d’ailleurs que les anciens candidats de Garou le préfèrent souvent.

Petit rappel : plutôt que 4 coachs habituellement, il y en a 5 dans The Voice All-Stars. Il s’agit de stars de la chanson française, et on a : Zazie, Florent Pagny, Mika, Patrick Fiori et Jenifer. Concernant Patrick Fiori il a déjà été plusieurs fois coachs dans The Voice Kids, tout comme Jennifer. Cependant, contrairement à la jeune femme, c’est la 1ère fois qu’il vient coacher les adultes. Du coup, c’est la 1ère fois que Zazie est confrontée à lui pour avoir des candidats dans les équipes…

Zazie redoute-elle Patrick Fiori ?

L’ambiance entre les coachs sur le plateau de The Voice All-Stars semble bon enfant. Chacun se découvre et des surprises sont au rendez-vous. En ce moment, les coachs font tout pour avoir les candidats qu’ils veulent dans leurs équipes respectives. Aussi, cela peut se corser lorsqu’au moins 2 coachs veulent le même candidat. A ce moment, à chacun de trouver sa technique pour amadouer le candidat et se faire choisir.

Lors d’une conférence de presse sur The Voice All-Stars, la chanteuse et compositrice Zazie a révélé ce qu’elle pensait de la technique de Patrick Fiori. Cette redoutable méthode, il semble que l’on avait prévenu la chanteuse contre cela au tout début de l’émission. Ainsi, il paraît que le chanteur de « Elles », arrivait à endormir l’auditoire à force de parler.

C’est avec amusement qu’elle s’est exprimée : « Quand il a la parole, il peut parler pendant 65 minutes. Même le talent veut que ça s’arrête ! Cette technique de l’endormissement, de l’anesthésie, c’est redoutable. Sur le temps de parole, il battait tout le monde…On peut tous être bavards quand on est passionné par un talent mais Patrick c’est le champion du monde de l’anesthésie des coachs » ».Eh bien chacun sa technique du moment où cela marche.

D’ailleurs, Zazie s’en sort très bien également, puisqu’elle a aussi un bon nombre de candidats à son actif. En attendant, Patrick Fiori ne manque pas d’occasion de couvrir son adversaire de compliments. On l’a déjà entendu qualifier Zazie de Sublime, ou lui disant : « « T’es belle que t’en peux plus » ». Comme quoi, tout va bien malgré tout…