Spectaculaire (France 2) : Cyril Féraud rejoint Jean-Marc Généreux pour animer l’émission… Pourquoi ce changement opéré par la chaîne ?

Pour la 2e émission de son nouveau programme Spectaculaire, qui se tiendra ce samedi 30 octobre 2021, France 2 a prévu quelques modifications. La plus notable sera la présence de Cyril Féraud aux côtés de Jean-Marc Généreux.

Cyril Féraud débarque dans Spectaculaire

Cyril Féraud est un animateur phare du groupe France télévisions, où il officie depuis plus de 15 années maintenant. Principalement animateur sur France 3, le jeune homme de 36 ans a d’abord fait ses débuts en présentant le Loto. Depuis plusieurs années maintenant, c’est lui qui anime le jeu Slam. Cyril Féraud a présenté ainsi plusieurs émissions sur cette chaîne, et depuis quelque temps, il a intégré l’équipe du Fort Boyard sur France 2, réalisant ainsi son rêve d’enfant.

Ce samedi 30 octobre 2021, il intégrera un autre programme sur la 2e chaîne, cette fois en tant qu’animateur. En effet, Cyril Féraud sera désormais dans Spectaculaire, animant l’émission aux côtés de Jean-Marc Généreux, l’ancien jury de Danse avec les stars. Ce dernier, qui a également intégré l’équipe du Fort Boyard, avait animé seul la 1ère édition du spectacle. Acrobaties et numéros de cirque bouleversants, cette version promet d’être 100% revisitée.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de voir Spectaculaire sur France 2, Cyril Féraud a quelque peu résumé l’émission. D’après l’animateur toujours souriant, il est question de mettre ensemble les plus forts de toutes les disciplines. S’il est venu dans l’émission, c’est parce que France 2 voulait une certaine touche en plus. Elle a donc pensé à lui, et Cyril Féraud confie que désormais, il y aura un peu de jeu dans le spectacle. Tout un programme pour Spectaculaire qui vient remplacer Le plus grand cabaret du monde.

De ce fait, si Jean-Marc Généreux dirige le spectacle comme il sait si bien le faire, ce sera au blond aux yeux bleus de gérer la partie jeu. Cela se fera avec des célébrités comme Anne Roumanoff ou encore Dave par exemple. Celles-ci devront répondre à quelques questions…A la clé, la possibilité de remporter 20 000 euros, pour des personnels soignants.

Un duo d’animateurs très complémentaire

Ce sera une 1ère collaboration entre Jean-Marc Généreux et Cyril Féraud, et une chose est sûre, le jeune animateur n’a aucune crainte. Il faut dire que dans le métier, il a déjà une belle expérience. Aussi, il a confié lors d’un entretien récent, que tout se passe bien entre eux deux. Cyril Féraud a confié avoir l’impression de travailler depuis des années avec son aîné.

Pour le jeune homme : « Le duo que nous formons est hyper complémentaire ». Toutefois, il avoue que ce n’était pas si simple de gérer un programme à 2, et que « ça joue un peu des coudes ». Cependant, les choses sont simples d’après Cyril Féraud « Moi, je sais présenter une émission, et lui, c’est un artiste qui sait décrire les numéros qui nous sont présentés ». C’est tout ce qui compte apparemment, et ils devraient bien s’en sortir.

Pour sa part, Jean-Marc Généreux a confié que Cyril Féraud était quelqu’un de professionnel, mais aussi cultivé et bienveillant. Une personne qui ne tire pas la couverture à lui, etc. Avec autant de compliments de part et d’autre, tout devrait bien se passer…