Shanna Kress imite Beyoncé : découvrez cette vidéo qui choque ses fans !

Grâce à la télé-réalité, Shanna Kress possède une solide fanbase de près de trois millions de followers sur Instagram. Un joli score pour celle qui se montre relativement peu à la télévision, bien que nous ayons eu l’occasion de la voir dans la dernière saison de La Villa des Coeurs Brisés. La jeune femme s’est faite connaître dans Les Marseillais, l’émission culte de W9 où elle était en couple avec Thibault Garcia (qui est aujourd’hui marié à Jessica Thivenin). Mais Shanna Kress ne souhaite pas faire de la télé-réalité sa carrière. Sa passion se trouve ailleurs, puisqu’elle rêve d’être une chanteuse reconnue.

Une carrière dans la chanson pour Shanna Kress ?

Lorsqu’elle a quitté W9 avec Thibault pour participer aux Anges de la télé-réalité, Shanna s’est retrouvée dans un programme qui mise tout sur l’aspect professionnel. Le but de l’émission tourne en effet autour d’enjeux de carrière. Les candidats doivent choisir un métier, et ils auront un certain nombre de rendez-vous qui leur permettront de toucher du doigt leur rêve, et de le concrétiser s’ils sont sérieux et travailleurs. Shanna a choisi le chant. Elle rêve en effet de se lancer dans la chanson, alors que beaucoup pensait qu’elle pourrait faire carrière comme modèle photo, elle qui est très sportive et affiche un corps parfait sur les réseaux sociaux.

Mais non, Shanna veut être chanteuse. Pendant le tournage de sa saison des Anges qui se déroulaient en Australie, la jeune femme enregistre le single 24/7 qui affiche aujourd’hui 5 millions de vues sur Youtube (elle n’a pas enregistré de clip pour ce titre). Cela lui a-t-il permis pour autant de se lancer définitivement dans la chanson comme Maude, candidate anonyme des Anges de la télé-réalité qui a connu une brève mais belle carrière après sa participation ? Pas vraiment.

Shanna Kress s’imagine comme Beyoncé

Shanna Kress a continué pendant quelque temps à faire des apparitions à la télévision, mais c’est la chanson qui la fait vibrer. Pas la télé-réalité. Elle sort alors des clips et profite de ses réseaux sociaux pour sortir des reprises de tubes. Mais elle se retrouve énormément critiquée pour cela, comme lorsqu’elle a repris le sensuel Good For You de Selena Gomez. Grâce à une nouvelle saison des Anges, elle enregistre néanmoins Gotta Listen, en featuring avec Rx Peso. Le clip vidéo attire 5.2 millions de personnes, mais le buzz n’est malheureusement toujours pas au rendez-vous.

La jeune femme profite alors de ses réseaux sociaux pour se diversifier, tout en continuant à chanter, puisque c’est sa passion. Entre des photos prises en studios d’enregistrement qui annonce de nouvelles chansons et des vidéos de sport, elle se filme également dans des sketchs qui font fureur sur TikTok, l’application phare massivement utilisée par un jeune public.

Elle a d’ailleurs décidé de réaliser un des challenges de TikTok qui se fait sur une musique de Beyoncé remixée. Danse lascive, énergique et comportement de star doivent être au rendez-vous. Et Shanna Kress réussit le défi à la perfection. « Quand je débarque dans ta vie. On a toute une Beyoncé en nous lol. Qui fait comme moi ?! Lol« . On ne sait pas si on a une Beyoncé en nous, mais pour Shanna, c’est évident !

Une candidate qui a réussi à se démarquer

Shanna Kress peut en tout cas se vanter d’être l’une des participantes à des programmes de télé-réalité à avoir le plus réussi à assurer ses arrières. Car la jeune femme ne s’est pas contentée de participer à des programmes ou faire des placements de produits. Elle a notamment créé avec son ex Thibault la marque Bbryance qui connait un très beau succès depuis son lancement. Les autres candidats qui partagent des émissions avec elle n’hésitaient d’ailleurs pas à dire qu’ils pensaient qu’elle était – et de loin – la plus riche d’entre eux.

Il ne manque plus que la jeune femme d’enfin percer totalement dans la musique. Et on le sait, il suffit d’un seul tube pour cela. On ne peut que lui souhaiter que cela arrive très prochainement.