Shanna Kress critique les femmes qui se font refaire le derrière, Jessica Thivenin ne se laisse pas faire !

On ignorait quelles étaient réellement les relations entre Jessica Thivenin et Shanna Kress. Les deux candidates de télé-réalité ont pour point commun d’être sortie avec Thibault Garcia, et la première a fait mieux que cela puisqu’elle l’a épousé, en plus d’avoir avec lui un enfant, le tout jeune Maylone (bientôt un an). On se doute que Thibault et Shanna sont encore en contact, eux qui ont monté ensemble leur société. Mais visiblement, les deux femmes ne sont pas prêtes de se retrouver pour boire un verre.

Shanna Kress critique la mode des opérations de chirurgie

« Par contre je suis tombé sur des trucs sur les réseaux sociaux. La nouvelle mode de se refaire le cul. Commencez pas avec vos articles sur Jessica. Je sais qu’elle l’a fait mais il n’y a pas qu’elle qui existe sur cette planète. Je parle en général. Que ce soit dans la télé ou pas. Toutes les filles qui refont leurs fesses. Je ne suis pas en train de critiquer mais avant de refaire des choses comme ça essayez de vous donner les moyens d’avoir quelque chose de naturel en se bougeant le cul. Moi-même j’ai refait mes seins, mais je me donne les moyens naturellement d’avoir quelque chose de bien. Car dans quelques années, si vous avez dans l’idée de refaire vos fesses – je peux comprendre qu’on soit complexée – il faut quand même l’entretenir sinon ça va être quoi dans dix ans ?« .

Les mots de Shanna Kress sont clairs et il était visiblement difficile pour Jessica de ne pas se sentir visée, elle qui a par le passé expliqué qu’elle faisait beaucoup de sport mais que ses fesses ne changeaient pas et restaient plates. Elle a donc décidé de réagir, sans citer Shanna, mais en parlant plutôt largement des détracteurs qui l’attaquent pour sa chirurgie :

« Je suis en train de regarder les commentaires, les messages et les choses sur lesquelles je suis identifiée. Je vois que tout le monde parle de mon derche. Je suis ravie de voir que ça vous interpelle autant. Je l’ai fait pour me faire plaisir, pas pour les autres. Quand je vois certaines personnes qui critiquent, il y en a qui devrait s’occuper de leur cul justement et de s’occuper à construire leur vie (…) Occupez-vous d’autre chose. On passe«

Shanna Kress répond à Jessica Thivenin

Nous nous retrouvons face à un concours de qui est la plus critiquée avec cet échange étonnant. Car l’ex de Thibault a décidé de répondre, tout en mettant en avant les critiques qu’elle reçoit elle-même, non pas sur son physique (elle est au contraire généralement complimentée) mais sur sa vie en elle-même :

« J’entends toujours la même chose à mon sujet… A ton âge, tu n’as toujours pas d’enfant et tu n’es toujours pas mariée ! Les gars, si j’avais eu envie d’être mariée et avoir des enfants, ça serait déjà fait. C’est un sujet sensible pour certains, mais j’ai déjà avorté dans ma vie à plusieurs reprises. Ce n’était pas le moment pour moi d’avoir des enfants. C’est par choix si je ne suis pas mariée et que je n’ai pas eu des enfants, c’est parce que je n’ai pas encore rencontré la personne qui me fait vibrer »

Un petit clash qui ne marquera certainement pas les esprits et qui sera sans doute bien vite oublié mais qui nous permet cependant de mettre en avant le fait que chacun est libre de faire ce qu’il veut de son corps et de sa vie et que personne n’est en mesure de critiquer. Une leçon que nous devrions tous retenir et qui permettrait à la société d’être plus belle que ce qu’elle n’est aujourd’hui. Sommes-nous utopistes ? Peut-être, mais cela ne coûte rien d’essayer.