Sarah Fraisou métamorphosée : découvrez les photos de sa perte de poids impressionnante ! Elle a perdu 26 kilos !

C’est début février que la candidate de La Villa des Coeurs Brisés avait annoncé vouloir perdre du poids rapidement. En effet, elle annonçait avoir déjà perdu plus de 5 kg à la suite d’une opération douloureuse :

« Je ne vous dirais pas quelle intervention j’ai fait. Je suis à 4 jours d’intervention et j’ai déjà perdu 5 kilos. C’est dur, très dur. Mais c’est efficace, vraiment. Mais c’est compliqué ! »

Pour motiver ses abonnés qui souhaitaient eux aussi perdre leurs kilos en trop, elle avait partagé ses secrets minceur :

« Alors qu’est-ce que j’ai fait pour maigrir ? Tout simplement je fais un régime, très sec. Je bois de l’eau, ou de la Volvic zeste citron. Après je prends énormément de brûleurs de graisse avant d’aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma fin et perdre du poids deux fois plus vite. »