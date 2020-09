Résumé Koh Lanta Les 4 Terres, épisode 5 : Adrien est éliminé, deux équipes sont supprimées

La semaine prochaine sera difficile puisque les corps vont lâcher et la faim sera clairement au rendez-vous. La fatigue sera aussi présente, les tensions seront aussi nombreuses.

23h31 : Adrien est choqué, mais il reconnaît que ses coéquipiers ont bien joué. Hadja lui explique qu’il ne fallait pas les prendre pour des idiots. Bertrand-Kamal approuve et il savait que sa méthode des stratégies ne serait pas la meilleure.

Candidat éliminé de l’épisode 5 : Adrien

23h23 : au conseil, Joaquina sait qu’elle peut être la cible. Les Verts sont soudés et ils sont forts. Adrien est conscient qu’il peut avoir beaucoup de surprises. Hadja vote contre Adrien, Fabrice évince Joaquina comme le fameux stratège qui est nommée par cette ancienne membre des Verts. C’est donc Adrien qui prend son sac et quitte l’aventure !

23h20 : Brice obtient des informations et il se dirige vers Bertrand-Kamal pour l’avertir. Ce dernier le sait, la suite se dessinera en fonction des paroles. Il n’aime pas Adrien, il souhaiterait alors l’évincer de l’aventure. L’heure du conseil approche, nous saurons enfin s’il sera éliminé.

23h16 : Adrien sait qu’il n’est pas en danger pour la suite de cette aventure. Sa technique est simple : éliminer les Verts. Pour le candidat, Koh Lanta Les 4 Terres, c’est un peu une campagne électorale.

23h12 : Hadja décide de voter Adrien comme Marie-France qui n’aime pas être manipulée. Adrien tente toutefois de jouer sa carte de la stratégie. Fabrice pense comme lui, il faut enlever les Verts, il votera contre Joaquina. Sébastien n’apprécie pas Adrien qui a fait preuve de médiocrité.

23h10 : Alix est contente que son équipe soit aussi performante. Les rouges ont donc rendez-vous au conseil. Pour Bertrand-Kamal, le but était si proche. Ils ont finalement le moral dans les chaussettes.

Victoire pour les jaunes malgré la détermination de Brice

23h01 : la seconde étape est beaucoup plus difficile. Il faut pousser la torche puis des pièces pour que le haut puisse s’enflammer. Les rouges ont clairement des difficultés alors que les jaunes avancent très vite. Alix a trouvé le bon tempo et son équipe va sûrement remporter l’épreuve. Brice chez les rouges prend les commandes, mais les jaunes doivent pousser la dernière pièce qui est plus petite. Les jaunes optent pour une stratégie, certains candidats sont mis de côté et les rouges reviennent en force. Ce sont les jaunes qui gagnent.

•• Bertrand-Kamal : « J’ai perdu ma grand-mère la veille de Koh-Lanta »

22h47 : l’épreuve concerne les flambeaux, les jaunes affichent les premières difficultés, mais ils rattrapent rapidement leur retard. Les torches sont désormais allumées, les équipes doivent les pousser, mais c’est la publicité !

22h42 : Bertrand-Kamal tente d’orienter Adrien vers une fausse piste grâce à quelques amis dans l’aventure. Adrien n’a toutefois pas aimé les menaces de l’ancien vert qui est désormais dans son collimateur. Les deux équipes se préparent à l’épreuve qui sera importante pour la suite de l’aventure.

22h40 : chez les jaunes, les filles s’offrent une pause beauté. Les cheveux sont rythmés par les noeuds. Alexandre adore son équipe très « girly ».

22h35 : Marie-France se rapproche de Bertrand-Kamal et elle tente de lui faire comprendre qu’Adrien est un élément problématique. Le capitaine des rouges prend la température et il sait que sa place est menacée à cause de ce rival. Hadja est toutefois méfiante.

22h31 : Laurent utilise ses connaissances pour tenter d’attraper des crabes. La pêche est donc très bonne. Les jaunes auront un crabe chacun, c’est l’heure du festin. Chez les rouges, Adrien se fait repérer, mais Fabrice ne comprend pas cette précocité. Le stratège de Koh Lanta Les 4 Terres a peur des Verts et il veut les éliminer.

En route pour de nouvelles équipes !

22h20 : nouvelle coupure pour la publicité.

22h18 : Fabrice révèle que son corps est fatigué puisqu’il n’a pas mangé pendant 12 jours. Chez les rouges, il y a déjà une erreur avec le feu qui est beaucoup trop fort.

22h16 : Marie-France est déjà agacée par Adrien, elle accepte sa stratégie, mais c’est en réalité un mensonge, elle aurait aimé qu’il ne soit pas là. Le Parisien ne fait donc pas l’unanimité.

22h12 : Hadja estime que l’ancienne cabane du nord est sympathique, la nouvelle équipe n’a pas grand-chose à faire. Bertrand-Kamal est optimiste pour la suite de l’aventure. Chez les jaunes (Vuro), chacun a été sélectionné en fonction de leur personnalité. L’opération séduction pour Alix commence. Chez les rouges (Sayake), Adrien s’isole, il travaille déjà sur sa prochaine stratégie.

22h09 : les deux équipes recommencent finalement une nouvelle aventure. Koh Lanta s’offre un tournant de taille. Il faut alors découvrir les lieux pour construire le camp.

22h01 : le présentateur annonce la séparation avec deux équipes. Bertrand-Kamal a toutefois hâte de découvrir d’autres personnes puisqu’il adore les gens comme il le précise. Les équipes repartent avec une torche et du riz.

Alix (jaune) : Dorian, Jody, Lola, Angélique, Loïc, Laurent, Alexandra et Aubin.

Bertrand-Kamal (rouge) : Brice, Marie-France, Fabrice, Adrien, Hadja, Joaquina, Sébastien et Ava.

21h46 : c’est l’heure de la publicité !

21h43 : Bertrand-Kamal pensait à sa grand-mère décédée la veille de son départ à Koh Lanta. Aubin a donc un vote contre lui. Les récompenses sont simples : les foulards pour les deux équipes ! Alix reçoit un collier d’immunité et Bertrand-Kamal sera donc le capitaine de l’équipe rouge.

Alix gagne l’épreuve du confort en larmes

21h40 : les Verts sont encore impressionnants alors que les candidats adverses tombent les uns à la suite des autres. Bertrand-Kamal tente de motiver tout le monde, mais Denis Brogniart demande à placer le dos au niveau du poteau, la douleur augmente forcément. Hadja a résisté pendant 33 minutes contre 34 minutes pour Alexandra. Ils sont plus que trois, mais le présentateur demande aux candidats de tendre les bras. Dorian est à la troisième place, mais c’est Alix qui gagne le confort !

21h30 : c’est un avant-goût des poteaux, mais la position est celle du drapeau, il faut alors tenir sur ses pieds sans tomber et avec les bras. Aubin est le premier à sortir, il inscrira donc son prénom sur le vote noir pour le prochain conseil.

21h25 : la bouteille demande aux candidats de prendre leurs affaires, la suppression des équipes se précise. Bertrand-Kamal découvre que Mathieu est parti, il estime que c’est une chance de plus pour les Verts. Denis Brogniart a donc une bonne nouvelle pour ce jeu de confort, mais il sera individuel. Le présentateur a prévu deux récompenses pour les deux premières places. Il y a par contre une mauvaise nouvelle, car un vote noir sera glissé dans l’urne pour le premier perdant.

21h23 : les bleus décident d’allumer à nouveau le feu alors que Mathieu ne le souhaitait pas. La première tentative est un échec, la seconde est par contre la bonne. Rappelez-vous, ils ont eu les allumettes, car les Verts avaient choisi la pizza.

21h21 : Aubin a clairement surpris ses coéquipiers et ils sont inquiets, car Mathieu était forcément très fort. Tout le monde reconnaît qu’il a toutefois bien joué. Ils constatent que la vie sur le camp sera clairement différente et les difficultés sont déjà connues.

21h18 : les précédents épisodes ont été assez mouvementés avec deux colliers d’immunité. Ce sont donc trois personnes qui ont quitté l’aventure. Les Verts sont toujours à 6 et ils ont 4 totems en leur possession. Après 10 jours d’aventure, ils ont même pu faire le feu, ce qui n’est pas le cas des violets. Ces derniers ont évincé Diane, Estelle a quitté la team orange malgré sa prouesse au jeu. Pour les bleus, Aubin a surpris tout le monde et il a décidé d’éliminer Mathieu.

21h07 : comme d’habitude, c’est assez long pour que l’émission puisse commencer.

La semaine dernière, plusieurs candidats sont partis, les équipes ne sont donc plus équilibrées. Pour Denis Brogniart, la meilleure méthode pour continuer l’aventure dans des conditions optimisées, il faut remanier les équipes. Dans Koh Lanta, un changement de taille sera donc au rendez-vous ce soir.

Pourquoi un tel changement dans Koh Lanta Les 4 Terres ?

Avec les premiers épisodes, plusieurs candidats ont déjà été éliminés. Lors des précédents jeux, certains ne peuvent pas jouer notamment chez les Verts. Ces derniers sont en surnombre, Denis Brogniart propose donc un changement de taille avec la suppression de deux équipes. Les candidats sont bien sûr sous le choc comme le montre la dernière vidéo diffusée par TF1.

Retour en arrière avec, désormais, deux équipes comme les éditions précédentes .

. Ce seront désormais les jaunes et les rouges qui seront au rendez-vous comme dans la version traditionnelle de Koh Lanta.

Finalement, le fonctionnement atypique n’aura pas été au rendez-vous très longtemps et c’est peut-être dommage.

Bien sûr, il y aura la solidarité régionale, si les équipes sont mélangées via un procédé totalement inconnu, il y a de grandes chances pour que des alliances soient déjà au rendez-vous. C’est donc une première réunification qui se produit dans Koh Lanta Les 4 Terres, mais cela pourrait aussi être profitable à d’autres. Comme vous le savez, les Verts sont les grands gagnants des premiers épisodes malgré leur passage sur l’île de l’isolement. Cette dernière sera-t-elle toujours d’actualité ? Il faudra donc regarder notre direct de ce soir pour en apprendre un peu plus.

Les Verts, la nouvelle cible des candidats

Certains internautes ont quelques craintes, car Bertrand-Kamal pourrait finalement quitter l’aventure prochainement à cause de ce changement dans les règles. Comme le révèle le candidat le plus stratège de cette saison, les Verts restent une cible qu’il ne faut pas négliger. En parallèle, d’autres alliances pourraient voir le jour, ceux qui étaient isolés pourront finalement retrouver un peu de sérénité. Koh Lanta s’accélère désormais puisque trois candidats sont partis la semaine dernière, mais l’épisode 5 sera-t-il à la hauteur des attentes ?

Il y aura également des tensions entre certains candidats, mais la suite de Koh Lanta devra capter l’attention des téléspectateurs. Jusqu’à maintenant, les audiences sont clairement intéressantes, les fans veulent sans doute savoir si Bertrand-Kamal sera éliminé. Pour rappel, ce dernier est décédé il y a quelques semaines des suites d’un cancer foudroyant. Sur le plateau de TPMP, Alexia Laroche-Joubert avait révélé qu’il avait consulté un professionnel de la santé à la suite d’une blessure décrite comme légère. Cette dernière s’est produite au cours de l’aventure et le candidat semblait avoir des douleurs récurrentes.

Bertrand-Kamal a réalisé son rêve, celui de participer à Koh Lanta, les fans aimeraient vraiment que le candidat se hisse jusqu’à la finale. Il reste bienveillant et il est toujours agréable de le regarder. Il faudra désormais attendre cet épisode 5 pour savoir si ce remaniement des équipes pourrait engendrer des disparités ou des déséquilibres. Alors qu’il y a des rumeurs concernant une mise en avant de certains candidats, les fans de Koh Lanta et de Denis Brogniart ont déjà quelques personnes qu’ils voudraient voir partir. Au vu des rebondissements des deux derniers épisodes, nous attendons le 5e avec la plus grande attente. N’oubliez pas que nous proposons un live dès 21 heures pour ne pas manquer un seul instant de cette émission phare de TF1.