Publication sponsorisée sur Instagram : les chiffres hallucinants que gagnent les stars

Les réseaux sociaux sont devenus une plateforme incontournable pour les stars qui peuvent de cette manière se faire de la publicité gratuitement. En effet, une chanteuse suivie en masse sur Instagram comme Selena Gomez (181 millions d’abonnés) peut partager sur son compte des annonces au sujet d’éventuelles nouvelles chansons et touchera un public extrêmement large sans avoir à débourser un centime.

De plus, Instagram permet aux célébrités de gagner beaucoup d’argent, grâce aux marques qui leur demandent de mettre en avant leur produit en échange d’une rémunération généralement très conséquente. On vous fait aujourd’hui un état des lieux, grâce à Hopper HQ.

Kylie Jenner perd sa première place

Cela fait trois ans que le classement n’évolue pas énormément et comprend logiquement les personnalités qui comptent le plus d’abonnés sur Instagram, à l’image de Cristiano Ronaldo (recordman, avec 226 millions de followers), Selena Gomez, Kylie Jenner, Ariana Grande ou encore Kim Kardashian.

Et cette année, Kylie Jenner perd sa couronne de personnalité qui remporte le plus d’argent par publication. C’est l’acteur Dwayne Johnson qui se hisse cette année à la première place, lui qui gagne – tenez-vous bien – plus d’un million de dollars par publication sponsorisée.

On peut dire que l’ancien catcheur devenu acteur mène bien sa barque. Il s’est imposé à Hollywood en devenant l’acteur le mieux payé, et il s’offre désormais le luxe d’être également celui qui gagne le plus d’argent par publication. Fort de ses 188 millions d’abonnés, The Rock n’est pas prêt de quitter le haut du classement.

Kylie Jenner frôle le million

The Rock a donc doublé la reine des réseaux sociaux, Kylie Jenner. La jeune femme gagne en effet 986 000 dollars par publication, ce qui lui permet de se trouver deuxième du classement, devant Cristiano Ronaldo et ses 889 000 dollars. Le classement est notamment complété par Kim Kardashian (858 000), Ariana Grande (853 000) et Selena Gomez (848 000).

Si les chanteurs ou personnes issues de la télé-réalité sont bien présents (on compte dans le Top 20 des personnalités comme Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna ou encore Taylor Swift et Jennifer Lopez), les sportifs ne sont pas en reste.

Outre Cristiano Ronaldo, nous retrouvons le brésilien Neymar (10ème avec plus de 700 000 dollars par post), l’argentin Lionel Messi (11ème avec 695 000 dollars) ou encore l’anglais David Beckham (23ème avec 339 000 dollars).

Un business juteux pour les marques et les célébrités

Si les marques se permettent de payer aussi cher les célébrités, c’est qu’elles savent que le retour sur investissement sera conséquent. En 2016, la marque Coca-Cola a frappé un grand coup en s’alliant avec Selena Gomez. La chanteuse était la première personnalité à avoir dépassé la barre des 100 millions de followers sur Instagram. Du pain béni pour la marque de soda.

En échange d’une forte rémunération, il lui ont demandé de poser en buvant du Coca-cola. Et le succès a été au rendez-vous. A cette époque, la photo devint la publication la plus likée de l’histoire d’Instagram, avec près de 6 millions de likes. Des chiffres qui paraissent désormais presque courants, mais qui à l’époque étaient historiques. La photo affiche aujourd’hui plus de 7 millions de likes, ce qui est très loin du propre record de la chanteuse (plus de 14 millions).

Selena Gomez faisait également sa propre publicité via la marque puisqu’elle s’affichait avec une bouteille sur laquelle étaient écrits les mots suivants : « You’re the spark« . La chanteuse écrivait alors en légende « quand les paroles de ta chanson se retrouvent sur une bouteille« . Ce sont en effet des mots issus de la chanson Me & The Rythm, présente sur l’album Revival que la chanteuse défendait au moment de la publication.

Les chiffres vont-ils continuer d’exploser ?

Le nombre de personnes qui s’abonnent à Instagram ne cesse de grimper, on peut donc imaginer que les rémunérations continueront d’augmenter. C’est en grande partie grâce à cela que des personnalités comme Kylie Jenner et Kim Kardashian peuvent se vanter aujourd’hui d’être milliardaire. En quelques clics et un post, elles reçoivent sur leur compte en banque des montants pharamineux.

Entre Instagram, Facebook, Snapchat ou encore TikTok, les stars ont le choix puisqu’elles peuvent gagner de l’argent en utilisant chacune de ces applications. Vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous voulez gagner très confortablement votre vie.