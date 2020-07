Océane El Himer (Les Marseillais) prend des risques énormes pour faire une photo !

Si vous regardez les Marseillais aux Caraïbes, vous connaissez forcément la sulfureuse Océane El Himer et sa sœur Marine El Himer.

Les jumelles ont toutes les deux des histoires différentes mais sont des habituées des polémiques.

Océane El Himer et son histoire avec Benjamin Samat pendant les Marseillais aux Caraïbes

Tout d’abord, c’est Océane qui a fait parler d’elle dès son arrivée dans les Marseillais. En effet, alors qu’Alix était en couple avec Benjamin Samat, Océane l’aurait séduit. Benjamin aurait donc trompé Alix avec Océane en seulement quelques jours ! Alix a rapidement découvert la petite idylle qui s’était créée avec son chéri et sa rivale. Énervée, elle n’a pas pu s’empêcher de commettre un geste qui lui a valu son renvoi du tournage.

En effet, alors qu’ils étaient en activité accrobranche, la belle Alix, furieuse, a frappé le casque d’Océane ! Un geste qui n’est passé : la Production l’a tout de suite renvoyée. Bien qu’elle ne regrette pas la claque qu’elle a mise dans son casque, elle a tout de même incité les fans à se calmer. Elle ne souhaite pas que les gens harcèlent Océane El Himer car personne ne mérite de se faire autant insulter pour ce genre de choses. Marine El Himer elle-même a dénoncé les menaces horribles que sa soeur Océane reçoit tous les jours.

Alix prône le calme : elle ne veut pas que les internautes s’attaquent à Océane El Himer

Finalement, Alix a passé l’éponge sur sa relation avec Benjamin Samat et a même qualifié sa trahison de « mal pour un bien ». Et on est contents pour Alix qui peut refaire sa vie ! Malgré les messages positifs d’Alix, Océane El Himer a reçu une vague de commentaires négatifs voire insultants.

En plus de tout ça, il faut savoir qu’Océane n’est pas restée très longtemps en relation avec Benjamin. Elle avait pourtant avoué avec un très bon feeling… Pourtant, le jeune homme a été très déçu d’elle au point de ne plus lui parler. Il ne veut plus avoir à lui parler et veut totalement couper les ponts avec elle. Du côté d’Océane, c’est la même chose. Marine El Himer a également avoué que Benjamin avait fait du mal à sa soeur.

Toute cette histoire pour que ça finisse de cette façon ? C’est quand même dommage. Mais ça n’a pas l’air de déranger la jolie brune qui continue de poster des photos très aguichantes d’elle. Elle a l’air d’avoir tourné la page. C’est sur son compte Instagram que vous pourrez retrouver tous ses clichés.

Océane El Himer : elle fait monter la température sur Instagram

Avec sa plastique parfaite, elle n’hésite pas à se mettre en avant souvent accompagnée avec sa sœur jumelle Marine El Himer, davantage appréciée par les internautes. Cela se voit d’ailleurs avec le nombre de fans. Si Océane en cumulent 383 000, c’est près de 680 000 fans qui suivent sa sœur… Mais elles ne semblent pas être jalouses l’une de l’autre.

En tous cas, le dernier cliché d’Océane a fait sensation ! La jeune femme a pris des risques pour le prendre mais l’effet est là. On voit la belle candidate de télé-réalité par la fenêtre de sa chambre d’hôtel. Elle fait dos à la rue et laisse sa tête pencher dangereusement à plusieurs étages de hauteur.

Habillée avec de la lingerie noire fine et délicate, elle est terriblement sensuelle sans être vulgaire pour être autant. Si certaines de ses photos sont très osées voire choquantes, ce n’est pas le cas de celle-ci qui est presque douce. En tous cas, elle a été très bien accueillie par ses fans qui lui disent qu’il n’y a pas plus belle qu’elle, que c’est une bombe et qu’elle est juste sublime.

Océane El Himer : elle soutient sa sœur jumelle, Marine El Himer

En ce moment, Océane El Himer essaie de tourner la page, de se montrer comme elle est vraiment et de ne plus être seulement la femme qui a piqué Benjamin Samat à Alix. Elle a dû également beaucoup soutenir sa sœur Marine El Himer qui a été mêlée à une affaire plus que sordide.

Il y a quelques jours, le frère des jumelles El Himer a révélé que Julien Guirado était violent avec Marine. Il lui a fait vivre un calvaire et elle a avoué que Julien était un pervers narcissique. Cette histoire est allée très loin et le candidat des Marseillais a reçu de nombreuses insultes suite à ces révélations.

Alors qu’elle aurait pu lui en vouloir, Marine El Himer ne souhaite pas que ses fans s’en prennent à Julien. En effet, elle explique qu’il est malade et qu’il se fait traiter pour son impulsivité. Elle avoue même être fière de lui ! En tous cas, elle n’a pas l’air rancunière…

On souhaite aux jumelles El Himer de retrouver une vie plus sereine.