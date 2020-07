Océane El Himer jugée inconsciente par les internautes, elle réagit !

Les plus assidus se rappellent d’Océane et de sa soeur Marine, qui s’étaient toutes les deux faites connaître en participant aux Princes et Princesses de l’Amour. Depuis, les deux jumelles se sont faites une place dans la télé-réalité.

La relation et (surtout) la rupture entre Marine et Julien Guirado ont beaucoup fait parler, tandis que vous connaissez sans doute tous Océane depuis sa participation très remarquée à l’émission Les Marseillais aux Caraïbes.

Un rapprochement polémique avec Benjamin

Océane n’a jamais caché son attirance pour Benjamin. Lors de sa participation au programme, le beau brun était bien évidemment de la partie, et sa copine d’alors, Alix, était de son côté absente. Cela a donc laissé le champ libre à Océane pour apprendre à connaître celui qui l’attire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Benjamin n’a pas été insensible au charme de la brune incendiaire.

Mieux encore, il a volontairement participé à un jeu de séduction avec la jeune candidate, visiblement très attachée. Ce jeu aura abouti à un baiser polémique qui fera beaucoup parler sur les réseaux sociaux, les internautes n’en revenant pas d’avoir assisté à l’infidélité de Benjamin envers Alix.

Océane, candidate la plus détestée du programme ?

Depuis plus d’un, Alix et Benjamin était ensemble. Les internautes étaient attachés à ce couple et se sont retrouvés incroyablement déçus par l’attitude de Benjamin. Pourtant, c’est Océane qui a essuyé les foudres des internautes, eux qui trouvent son comportement irrespectueux envers Alix, puisqu’elle savait que Benjamin était en couple.

Lors de son arrivée dans l’aventure, Alix a dit à Océane qu’elle n’avait de base rien contre elle, puisqu’elle est célibataire, mais qu’elle ne souhaitait en revanche aucunement lui adresser la parole. C’est mal connaître Océane et sa volonté de se justifier, ce qui a eu le don d’agacer Alix, au point où celle-ci a dû quitter l’aventure suite à une confrontation.

Depuis, Océane continue sa petite vie, espérant que le bad buzz autour de sa participation passe – et on sait que les buzz vont et viennent rapidement dans le milieu de la télé-réalité et qu’il est toujours possible de se refaire une belle image.

Océane a dû se faire opérer du genou

On apprenait il y a quelques semaines qu’Océane devait se faire opérer du genou. Suite à une blessure, elle a été prise en charge en urgence. C’est suite à une séance de sport que la belle brune s’est blessée, elle qui se disait « dégoutée » de devoir subir une opération. Elle a pu compter sur le soutien de sa soeur qui lui a envoyé « loin des yeux mais près du coeur« .

Ses fans se sont également montrés là pour elle, lui envoyant des pensées positives et des commentaires pour l’encourager dans cette épreuve. Et depuis, on peut dire que la jeune femme se remet très vite, à tel point qu’elle s’est filmée en train de faire du sport. Un comportement jugé irresponsable par beaucoup de personne.

Océane se défend d’avoir une attitude irresponsable

On pourrait penser qu’il est en effet dangereux pour la jeune femme de faire du sport, mais ce serait oublié qu’elle est suivi par un kinésithérapeute qui lui fait faire des exercices afin qu’elle rééduque son genou meurtri.

On imagine sans mal qu’elle a discuté avec ce professionnel pour savoir ce qui lui est autorisé, ou non. La jeune femme s’est d’ailleurs défendue, expliquant qu’elle fait très attention à ce qu’elle fait. Elle ne fait jamais de sport sans son attelle.

Elle a augmenté ses séances de rééducation et parvient déjà à plier la jambe, de beaux signes encourageants pour elle. Ses explications auront de quoi satisfaire ses fans (et les autres) qui s’inquiètent (ou critiquent).

La jeune femme est déjà suivie par plus de 400 000 personnes sur Instagram, un joli score qui est toutefois loin de celui de sa soeur, elle qui affiche plus de 720 000 followers. Elle avait récemment fait parler en raison de sa rupture avec Julien, et en rendant public le comportement violent de son ex petit ami qui avait finalement reconnu les faits, tout en s’excusant et en annonçant qu’il ferait tout pour s’améliorer en tant qu’homme.