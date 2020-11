Océane El Himer agressée à Dubaï par un français : les révélations chocs de cette altercation !

Face au nombre grandissant de personnalités de télé-réalité qui vivent désormais à Dubaï, la production des Marseillais a décidé de tourner à nouveau des séquences du programme culte dans la ville des Émirats arabes unis. Rappelez-vous, l’année dernière, Les Marseillais aux Caraïbes avait également commencé là-bas, l’occasion pour les candidats de rencontrer Maylone, le fils de Jessica et Thibault. Les deux heureux parents avaient fait une courte apparition, avant que leurs camarades d’aventure ne s’envolent pour l’autre bout du monde.

Océane de nouveau au casting des Marseillais

Après Jessica et Thibault, Julien, Manon et Benjamin ont décidé de poser leurs valises à Dubaï. Il n’est donc pas étonnant que la nouvelle saison des Marseillais commencent une nouvelle fois là-bas. Les candidats pourront nous montrer les magnifiques demeures où ils vivent désormais avant de partir pour une nouvelle destination exotique. Depuis sa participation à la précédente saison, Océane El Himer fait désormais partie intégrante du casting des Marseillais. Elle a d’ailleurs rejoint l’aventure des Marseillais vs Le reste du monde, alors que sa soeur jumelle, Marine, appartient à l’équipe dirigée par Nikola.

La production l’a donc logiquement rappelé pour cette nouvelle saison, en espérant sans doute qu’elle fera à nouveau le buzz. Pour rappel, son nom était sur toute les lèvres il y a quelques mois lors de la diffusion des Marseillais du fait de son rapprochement avec Benjamin, le candidat qui était en couple avec Alix. Elle avait fini par échanger un baiser avec le jeune homme.

Océane agressée à Dubaï par un français

La jeune femme se trouvait dans les rues de Dubaï avec son amie Elsa Dasc (Les Princes et Princesses de l’Amour) avant que le tournage ne commence, et c’est cette dernière qui a révélé l’agression sur ses réseaux sociaux. Visiblement très énervée, elle a raconté les détails de ce moment qu’on imagine très difficile pour la jeune femme. Apparemment, tout a commencé par une simple conversation entre Océane et un français qui se trouvait à Dubaï. Il lui aurait demandé de faire de la publicité sur les réseaux pour sa pizzeria. La jeune candidate aurait accepté, avant que les choses ne dérapent.

« Encore une fois, agressées par des racailles de France qui se prennent pour je ne sais pas qui à Dubaï. Tout ça pour quoi ? Océane El Himer a accepté de faire une photo avec un garçon pour la promo de sa pizzeria, mais a eu le « malheur » de refuser une vidéo. Résultat : insultes, menaces, « je te pisse au cul grosse merde ». Mais ça va pas la tête ? Apprenez le respect s’il vous plait« .

Heureusement, le jeune homme ne semble avoir eu aucun contact physique avec Océane, mais on imagine qu’elle a dû avoir peur. Elsa se désole de voir des personnes françaises se comporter de la sorte avec des candidats de télé-réalité et son message nous laisse entendre que ce n’est pas un cas isolé. Elle commence en effet ses révélations par un « encore une fois » lourd de sens.

Océane à la reconquête de son image

Océane El Himer était la première à déplorer l’image qui a été faite dans Les Marseillais aux Caraïbes. Elle l’expliquait dans les médias, elle n’a aucunement l’habitude d’être détestée. Les internautes n’ont pas été tendres avec elle en marge de la diffusion, eux qui l’accusent d’avoir détruit le couple formé par Benjamin et Alix. Curieusement, ce dernier s’en est plutôt bien sortie, alors que c’est lui qui a trompé sa petite-amie.

Dans Les Marseillais aux Caraïbes, Océane a saisi l’occasion pour montrer une toute autre facette de sa personnalité. Les internautes s’attendaient à de gros clashs entre elle, sa soeur, et Benji, au sujet de leur histoire d’amour, mais la jeune femme s’est au contraire montrée très compréhensive (après une arrivée un peu plus tendue). Elle tentera sans doute de reconquérir son image publique dans la nouvelle saison des Marseillais en montrant qui elle est réellement : une femme pétillante qui ne cherche pas les problèmes. Pas sûr que cela plaise à la production cela dit.