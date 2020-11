Océane El Himer accusée de racisme envers Marvin, il donne enfin son avis !

Depuis quelques petites années, Marine et Océane El Himer s’imposent petit à petit comme d’emblématiques candidates de télé-réalité. La première a gagné en notoriété en se mettant en couple avec le populaire Julien Guirado. Une relation qui n’aura pas tenu puisque le jeune homme s’est montré violent envers elle à plusieurs reprises. Quant à la seconde, c’est grâce à sa relation avec Benjamin Samat (alors en couple) dans Les Marseillais aux Caraïbes qu’elle a marqué les internautes. Mais pas forcément dans le bon sens. Et aujourd’hui, alors qu’elles sont tous les soirs sur W9 dans Les Marseillais vs le reste du monde, elles connaissent un sacré bad buzz.

Océane et Marine accusées de racisme

Les soeurs jumelles ont accordé une interview filmée à VDBUZZ. Il s’agissait en réalité d’un jeu : elle devait choisir entre deux candidats de télé-réalité en expliquant lequel elles préféraient physiquement. Et lorsque Marvin s’est retrouvé opposé à Ricardo, elles ont toutes les deux choisi Ricardo. Océane s’explique alors : « Parce que, déjà moi, c’est pas mon style de mecs les blacks. C’est vrai, je vais pas mentir. C’est pas mon style. Par contre j’adore Marvin, il me fait rire. Mais je pourrais pas me mettre en couple avec lui« .

Marine enchaîne, en disant au moment où Océane explique que les hommes noirs ne sont pas son style qu’elles ont malgré tout des potes noirs. Une phrase qui n’est pas passée inaperçue et qui est généralement considérée comme l’excuse de choix utilisée par ceux qui tiennent des propos racistes.

Mais alors, racisme ou pas avec cette phrase d’Océane ? Laissons le principal intéressé répondre. Car Marvin a eu vent de la polémique, et a tenu à y réagir… pour défendre Océane !

Marvin ne considère pas Océane comme raciste

Visiblement pas touché par les propos d’Océane, Marvin a mis les choses au clair : « Ce qui est relou quand tu es une personnalité publique, c’est que quand tu dis quelque chose de travers ou que tu fais une maladresse, on s’attaque à toi de ouf. Ce n’est rien de grave. Elle a juste dit que son style, ce n’était pas les renois et qu’elle ne se voyait pas sortir avec un renoi. Ce que je comprends tout à fait. Dommage pour elle ». En plus de défendre Océane, Marvin semble regretter qu’on ne puisse désormais plus rien dire sans qu’une polémique ne soit lancée sur les réseaux sociaux. Il ne voit aucun racisme dans les propos de la jeune femme.

Cette dernière a reconnu avoir été maladroite : « J‘ai juste été maladroite dans mes propos. J’ai dit que ce n’était pas mon style de mecs, comme j’aurais pu dire j’aime pas les blonds« .

Trop de polémiques sur les réseaux sociaux ?

On pourrait se demander si nous ne nous trouvons pas désormais dans une société où nous ne pouvons plus rien dire sous peine d’être accusé de bien des torts. Il ne se passe pas une journée sans qu’une personnalité dise quelque chose que certains jugent comme honteux : et cela suffit à faire naître des scandales, faits de bouches-à-oreilles qui finissent généralement par dénaturer une phrase qui est en plus sortie de son contexte.

Dans le cadre de cette polémique, Océane a néanmoins trouvé bien du soutien sur les réseaux sociaux de la part d’internautes qui s’en prennent à ceux qui voient du racisme partout. Le plus important dans l’histoire reste le fait que Marvin lui-même ne se soit pas senti insulté, et qu’il considère au contraire que les propos de la jeune femme ne sont en aucun racistes. Tout est bien qui finit bien donc pour la jeune femme, même si la phrase de Marine au sujet des amis noirs fait cependant encore parler. Jusqu’à la prochaine polémique ?