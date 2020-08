Nikola Lozina rencontre le père de Laura Lempika : elle fait un malaise inquiétant

Nikola Lozina et Laura Lempika vont bientôt rejoindre le clan de moins en moins fermé des candidats de télé-réalité qui deviennent parents. Après (entre autres) Nabilla et Thomas, Jessica et Thibault, Jazz et Laurent, Julien et Manon ou Carla et Kévin, les deux amoureux vont donner la vie à leur tour, eux qui ont annoncé le sexe de leur futur enfant (un garçon) lors du tournage de la prochaine saison évènement des Marseillais vs Le reste du monde.

Malgré les bas de leur relation (ils se sont déjà séparés à cause de l’infidélité de Nikola), les deux amoureux ont surmonté les obstacles et semblent aujourd’hui plus heureux que jamais, eux qui s’apprêtent également à se dire oui à l’occasion de leur mariage.

Nikola rencontre le père de Laura

Cette information aura énormément surpris les internautes. Bien qu’ils soient ensemble depuis deux ans et que la jeune femme est enceinte depuis plusieurs mois, Nikola n’avait encore jamais rencontré le père de Laura. C’est en direct depuis la voiture qui les emmène jusqu’au père de celle-ci que Nikola montre toute sa pression aux internautes, lui qui était vraisemblablement stressé à l’idée de rencontrer une partie de sa belle-famille.

Il a donc posé beaucoup de questions à Laura, ce qui faisait rire la future maman. Nikola se posait tout un tas de questions. Devait-il lui faire la bise ou lui serrer la main ? De quoi son père va-t-il certainement lui parler ? Les a-t-il vu à la télé ? Des questions surprenantes sachant que les deux amoureux sont ensemble depuis longtemps et qu’il nous semble plutôt étrange qu’il ne soit pas au courant de certains détails concernant la famille de Laura.

Laura a un malaise en pleine visite d’un château

Après cette présentation enfin officielle, Nikola et Laura ont décidé d’aller visiter un château médiéval. Mais lors de cette visite, la jeune femme a eu une baisse de tension qui a beaucoup inquiété son futur époux. Entre le masque, la chaleur et le fait qu’elle soit enceinte, Laura n’a pas tenu le coup :

« Elle a fait une baisse de tension. J’ai failli démonter une porte du château médiéval. Bordel, elle m’a fait une frayeur » confie le candidat des Marseillais vs Le reste du monde sans cacher le stress qu’il a ressenti.

Mais tout va bien pour Laura qui s’est elle-même exprimée par la suite sur ses réseaux sociaux : « Il a eu l’une des plus grosses peurs de sa vie. Il était paniqué le pauvre. Mais ne vous inquiétez pas, ça va. C’est juste qu’avec la chaleur et la fatigue… Mais tout va bien« .

Rien de bien alarmant donc même si on imagine que la scène devait être suffisamment impressionnante pour effrayer le jeune homme à ce point. Mais que les fans se rassurent, Laura et le bébé se portent bien.

Le couple présent dans la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde

Manon et Carla ont toutes les deux participé au programme alors qu’elles étaient enceintes. Mais cela ne semblait pas être le cas pour Laura. Lorsque nous avons appris sa grossesse, on se demandait si la jeune femme ferait partie de l’aventure. Finalement, et contre toute attente, elle a rejoint ses camarades vers la fin du tournage, afin de faire un gender reveal party, une fête qui consiste à découvrir le sexe du futur bébé.

Elle n’aura donc pas participé au programme dans son entièreté mais fera quand même une apparition aux côtés de son compagnon, de quoi ravir les fans qui seront sans doute heureux de la voir à l’écran. Il faut dire que la production a mis les petits plats dans les grands pour cette future saison en rassemblant un casting impressionnant qui s’est réuni le temps d’une bande annonce énergique où ils sont tous présentés. Vous pouvez la découvrir ci-dessous. Il faudra cependant attendre encore quelques jours car ce sera le 31 août prochain que l’émission débutera. On est prêts à parier que les audiences s’envoleront tant la promotion a été savamment orchestrée par la chaîne.