Nehuda à peine arrivée, elle quitte déjà Les Marseillais vs Le reste du monde ? La rumeur court après une photo

Les fans de télé-réalité se rappellent de Ricardo et Nehuda pour leur participation aux Anges 8, sans nul doute la saison la plus polémique de l’histoire de l’émission. Les plaintes au CSA ont en effet été nombreuses du fait du comportement inacceptable de certains candidats (dont le couple) à l’encontre d’Aurélie Preston (entre autres). Les internautes accusaient la chaîne de montrer des scènes d’humiliation peu recommandables pour le public qu’elle vise. En tout, plus de 2000 plaintes avaient été envoyées.

Lors de cette participation, on ne peut pas dire que le couple a réussi à se mettre le public dans la poche, bien au contraire. Leurs très nombreuses disputes ont mis à mal l’ambiance au sein de la villa, tout comme leur comportement envers les autres candidats. Mais aujourd’hui, après plusieurs années de relation et un enfant, ils sont de retour.

Un retour surprise dans Les Marseillais vs Le reste du monde

La production fait très fort avec le casting du Reste du monde cette année. Si on savait le retour de certains candidats emblématiques, dont Milla Jasmine, une grande habituée de l’émission (elle a d’ailleurs posté une photo inhabituelle avant son départ que vous pouvez voir ici), les surprises sont nombreuses concernant les autres membres.

On apprenait ainsi via les réseaux sociaux le grand retour télévisuel de Mélanie Da Cruz, quatre ans après sa dernière apparition dans une télé-réalité. La jeune femme revient donc et semble plus en forme que jamais, elle qui aurait déjà activement participé à une dispute entre Greg et Maeva. Les bruits de couloir racontent qu’elle aurait d’ailleurs remis Maeva à sa place. Un bel exploit quand on connait le tempérament de feu de la candidate.

Et Mélanie Da Cruz va retrouver deux anciens collègues des Anges, avec Ricardo et Nehuda. On ne peut pas dire que le couple s’entendait bien avec l’ancienne de Secret Story et plusieurs disputes avaient éclaté entre eux. Mais les années sont passés et la hache de guerre a certainement dû être enterré. Ou pas.

Nehuda : à peine arrivée et déjà partie ?

Le couple serait arrivé dans l’aventure après la victoire du Reste du monde lors d’une épreuve collective. Ils ont donc pu rencontrer les membres qui forment la famille du Reste du monde. Et il semblerait que Nehuda ait rapidement été choisie pour une épreuve qu’on imagine individuelle – une des épreuves qui permet de remporter des points.

Mais tout ne se serait pas passé comme prévu. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a dévoilé une photo de sa cheville, immobilisée par une attelle. Cette blessure est-elle suffisamment sévère pour l’empêcher de continuer l’aventure ? Nous l’ignorons.

Mais si son départ n’est pas voulu par les autres candidats (il s’agirait alors d’un abandon pour cause médicale), si elle continue, il est fort probable que ses camarades décident de l’éliminer, elle dont les capacités sont drastiquement diminuées par sa blessure.

Le grand retour de Jessica à la télévision

Si Ricardo et Nehuda espèrent sans doute marquer l’émission avec leur grand retour, ils ont une très forte concurrence. Déjà Greg et Maeva qui sont devenus des candidats emblématiques et qui ont connu une première grosse dispute qu’on a hâte de découvrir.

Enfin, cette saison marque surtout le grand retour de Jessica Thivenin dans sa famille des Marseillais. La jeune femme avait fait une très courte apparition dans Les Marseillais aux Caraïbes, mais cette fois-ci, elle débute l’aventure.

Elle s’est d’ailleurs confiée aux internautes, expliquant à quel point elle était heureuse de retrouver ses amis et de partager une aventure avec eux. Elle n’a en revanche pas oublié de signaler que son fils Maylone et son mari Thibault lui manquaient terriblement, mais qu’elle était cependant rassurée de les savoir proches d’elle.

Les fans de la jeune femme seront en tout cas heureux de la revoir, elle qui a confié avoir déjà été au coeur de disputes. Elle nous annonce une saison riche en rebondissements et on peut dire qu’au vu du casting, on a hâte d’enfin voir les premières images tant les petits plats semblent avoir été mis dans les grands.