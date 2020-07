Nabilla pas à la hauteur comme maman ? Elle se confie sur ses angoisses liées à la maternité

L’évolution de Nabilla est assez impressionnante. La jeune femme est passée de bimbo (considérée comme) écervelée, petite starlette de télé-réalité, à influenceuse star des réseaux sociaux, adulée par une communauté de fans qui se comptent par millions.

Nabilla affiche aujourd’hui un rythme de vie loin de celui qu’elle connaissait autrefois, quasiment intégralement bâti autour de sorties en boîtes de nuit et buzz bien pensés pour faire parler d’elle. Depuis plusieurs années, elle affiche le parfait amour avec Thomas et, ensemble, ils ont mis au monde Milann, leur premier enfant.

Une opération de chirurgie pour Nabilla à Los Angeles

En dépit de l’épidémie de la covid-19 qui est encore bien virulente aux États-Unis, Nabilla et sa famille se sont rendues à Los Angeles, ville dans laquelle Nabilla à un rendez-vous médical : elle doit en effet se faire opérer au niveau de la poitrine.

Les montées de lait ont en effet endommagés ses implants mammaires, elle doit donc obligatoirement les changer. Cela lui rappelle quelques souvenirs et la replonge presque dix ans en arrière, lorsqu’elle a eu recours à cette opération pour augmenter son bonnet. Mais pas question pour la jeune femme de changer la taille de sa poitrine : elle veut juste remplacer les implants endommagés par de nouveaux implants.

Cela va cependant l’obliger à ne pas pouvoir entièrement s’occuper de Milann. En effet, cette opération est relativement lourde et va exiger du repos pour qu’elle se remette au mieux.

Nabilla engage une nounou pour s’occuper de Milann

Bien que Thomas soit aussi du voyage, Nabilla a préféré engager une nounou pour que Milann ne manque de rien, et que Thomas ne se retrouve pas seul à gérer leur enfant. Pendant quelques jours, et du fait de l’opération, Nabilla sera en effet dans l’incapacité de pouvoir tenir son fils. Elle pense même qu’elle aura du mal à se tenir debout.

Elle s’est donc offert les services d’une nounou pour que Milann soit entre de bonnes mains, celles d’une professionnelle. Mais cela lui fait-elle un pincement au coeur ? On pourrait le croire étant donné son dernier tweet. La star des réseaux sociaux a en effet écrit les mots suivants :

» Être maman c’est pas facile parfois on se dit qu’on est pas à la hauteur qu’on est nulle on se remet beaucoup en question mais je vous avoue que c’est la plus belle expérience au monde »

Les internautes rassurent Nabilla

Toutes les mères se reconnaitront sans doute dans ce message honnête qu’a écrit Nabilla. Il n’y a pas de mode d’emploi à la maternité, et le doute constant fait parti de cette expérience qu’elle d’écrit cependant comme la plus belle au monde.

La jeune femme a en tout cas reçu beaucoup d’amour de la part des internautes, eux qui considèrent que d’après ce qu’ils voient, elle a l’air d’exceller dans son rôle de mère. Ils l’ont vu évoluer avec les années, passant du statut de jeune femme libre qui ne veut pas d’enfants à celui de mère comblée, empli de doutes.

Elle peut en tout cas compter sur le soutien de ses fans, et on imagine que ces messages lui ont fait le plus grand bien et lui ont permis de comprendre qu’elle n’était pas seule dans cette situation, et que les passages à vide ou de doutes sont évidemment indissociables de la maternité. Après tout, c’est bien ça le rôle des parents, s’inquiéter sans cesse de bien faire pour leur enfant, car désormais leur vie compte moins que celle de leur progéniture.

Nabilla bientôt de retour à la télé-réalité ?

Cela fait bien des années que Nabilla s’est éloignée des plateaux de tournage de la télé-réalité, en tant que candidate en tout cas puisqu’elle s’essayait à la présentation pour Love Island, l’émission d’amazone prime.

Mais en raison de l’épidémie de la covid-19, le tournage a été annulé, empêchant Nabilla de faire ses preuves sur le long terme. On attend de voir à l’avenir ce que nous prépare la jeune femme, mais n’importe quelle chaîne serait sans doute heureuse de l’avoir en son sein, tant elle reste encore une force médiatique unique dans le milieu télévisuel actuel.