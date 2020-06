Moussa et Inès ont-ils eu une liaison pendant Koh Lanta ? Le candidat dévoile tout !

Les rumeurs concernant une éventuelle idylle entre Moussa et Inès fleurissent sur les réseaux sociaux. Le héros, en live avec Denis Brogniart, a décidé d'y mettre un terme.

Rarement une saison de Koh Lanta aura autant déchaîné les passions.

Boostée par le confinement, l’émission est première des audiences chaque vendredi et cumule plusieurs centaines de milliers de commentaires sur les réseaux sociaux.

Vendredi dernier, nous découvrions les trois derniers candidats qui participent à la finale : Claude, Inès et Naoil.

Moussa et Alexandra ont donc été éliminés aux portes de la finale, et la tendre étreinte que le héros a échangé avec Inès lors de son départ a relancé d’autant plus les rumeurs de relation entre les deux. Mais qu’en est-il réellement ?

Ptdr Ines a murmuré à Moussa « je t’aime je t’offrirais tout c’que tu veux » pic.twitter.com/NCrGebWzdF — 𝚂 𝙰 𝙵 𓆗 (@cestsafyo) May 30, 2020

Moussa et Inès : une alliance solide depuis le début de l’aventure

Lorsqu’il a intégré l’aventure, Moussa a rejoint l’équipe jaune. Le candidat a été accueilli en véritable messie chez une équipe qui perdait les épreuves de confort et qui ne se sentait pas suffisamment solide.

Il a permis à Sam de mieux s’intégrer et d’équilibrer la balance en la faveur de son équipe. Très vite, il s’est rapproché de la solide alliance des filles, composée d’Alexandra, Inès et Naoil.

Et tout aussi vite, les premières rumeurs concernant une éventuelle idylle entre lui et Inès ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux.

Les téléspectateurs témoins d’échanges de regard et d’un rapprochement

Pour les internautes, aucun doute : les deux aventuriers se rapprochent sous les yeux des caméras. Captures d’écran à l’appui, ils partagent des photos des deux candidats s’échanger des regards qui paraissent lourds de sens.

Cela explique pour eux pourquoi ils souhaitent aller le plus loin possible ensemble. Et ils ont réussi puisqu’ils ont atteint l’épreuve de l’orientation, même si Moussa a finalement été éliminé aux portes de la finale, contrairement à Inès, qualifiée pour les poteaux – ce qui prouve toute l’intelligence de la jeune femme dans son choix d’alliance tout au long de l’aventure.

Moussa dément en live avec Denis Brogniart

Durant l’aventure, on a entendu Moussa plus d’une fois dire d’Inès qu’elle était pour lui comme une petite soeur. Fidèle en alliance, il a tout fait pour protéger les filles d’une élimination, et notamment l’infirmière toulousaine qui a récemment fait le buzz avec des photos osées.

Comme il est d’usage, Denis Brogniart partage un live sur Instagram avec le candidat éliminé et cette semaine, c’est Moussa qui l’a accompagné. Et le présentateur ne pouvait pas passer à côté de cette folle rumeur.

Mais Moussa a décidé d’y mettre rapidement un terme. Il considère toujours Inès comme sa petite soeur et explique que si c’état amusant de lire cette rumeur au début, il commence à être agacé par celle-ci, d’autant plus qu’elle n’est basée que sur des spéculations et fantasmes.

Il termine en disant : « C’est une belle personne mais je ne veux pas commenter plus que ça« .

De quoi mettre pour de bon un terme à ces rumeurs ? Pas sûr. Mais on a au moins les paroles d’un des deux concernés.

La grande finale de Koh Lanta vendredi 5 juin

Vendredi 5 juin, TF1 diffuse la grande finale de Koh Lanta. Claude, Naoil et Inès s’affronteront sur les poteaux et le gagnant pourra choisir qui l’accompagnera pour le vote final.

Les internautes ont bien évidemment déjà choisi leur grand gagnant et il s’agit de Claude. L’aventurier a survolé la compétition, battant – et de loin – le record de victoires individuelles. Il n’a laissé aucune chance aux aventuriers et a une nouvelle fois fini premier lors de l’épreuve d’orientation.

Surtout, s’il veut accéder aux votes, Claude doit impérativement arriver premier. En effet, Naoil et Inès forment depuis le début une alliance solide et si l’une des deux l’emporte, elle choisira logiquement l’autre. A moins qu’elle se décide à respecter ce qu’elles ont dit, à savoir choisir en fonction du mérite ?

Une page va en tout cas définitivement se tourner vendredi pour des millions de téléspectateurs qui, pour beaucoup, se sont pris de passion pour l’émission pendant le confinement. En l’absence de sport à la télé et face aux nombreuses rediffusion, l’émission s’est trouvée une place de choix au sein de la programmation télévisuelle et fait partie de ces programmes qui peuvent remercier le confinement mis en place par le gouvernement.

Il ne reste plus qu’à savoir si la prochaine saison marchera aussi et déchaînera autant les passions que celle-ci. On en mettrait pas notre main à couper.

Il est toujours difficile pour ces candidats d’être confrontés à des rumeurs qui peuvent prendre de l’ampleur au fil des jours. Moussa lors de son live face à Denis Brogniart n’a pas caché son agacement face aux questions qui s’articulaient autour d’un éventuel couple. Il a donc mis les points sur les I en précisant qu’il n’avait pas de relation amoureuse avec Inès Loucif.