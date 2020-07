Milla Jasmine : séparée de Mujdat, elle le retrouve en couple sur le tournage des Marseillais vs Le reste du monde ! C’est le choc !

Milla Jasmine et Mujdat s’apprêtent-il à refaire le buzz pour les Marseillais vs le reste du monde ? Il semblerait. Tout le monde se rappelle encore de cette incroyable séquence où Mujdat est arrivé dans l’aventure, se présentant comme l’actuel petit-ami de Milla ( » Il y a le mec à Milla » est devenu culte à ce moment-là). Or, celle-ci était en couple depuis plusieurs jours dans l’aventure avec le marseillais Nacca.

La dispute et les explications qui ont suivi ont massivement été regardées par les téléspectateurs, permettant au passage à la chaîne de battre son record d’audience (depuis battu une nouvelle fois grâce à l’arrivée d’Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes).

Milla Jasmine et Mujdat en couple malgré les mensonges

Malgré les mensonges (Mujdat a caché à Milla Jasmine qu’il avait une famille) et les disputes, Milla a donné une nouvelle chance à son amoureux. Ils se sont retrouvés sur le tournage des Princes et Princesses de l’Amour, les conseillés de l’émission pensant que Milla n’avait pas encore tourné la page et qu’elle ne pouvait pas de ce fait entamer une nouvelle histoire d’amour.

Finalement, c’est plus amoureux que jamais et avec des projets de mariage que les deux candidats s’affichaient sur les réseaux sociaux. Cette année, ils devaient participer aux Marseillais vs Le reste du monde, l’émission dans laquelle leur couple a vraiment pris toute son ampleur. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Milla Jasmine séparée de Mujdat

La jeune femme l’a annoncé sur ses réseaux sociaux : elle est désormais célibataire. Elle semblait très en colère, et expliquait qu’il était mieux qu’elle n’en parle pas trop. Elle a cependant dit sur Instagram qu’elle était déçue par les gens intéressés, et beaucoup de fans pensent (logiquement) qu’elle visait son ex.

Par la suite, elle a publié une photo de New York, indiquant qu’il s’agissait là de sa prochaine destination. Pour des vacances ou pour la vie ? Nous l’ignorons, mais la jeune femme semblait avoir littéralement tourné la page. Jusqu’à aujourd’hui, puisqu’elle a revu son ex.

Mujdat en couple sur le tournage

Il semblerait que le jeune homme ait vite tourné la page car les premières rumeurs annoncent qu’il serait en couple dans l’aventure avec Inès. Ces informations sont néanmoins à prendre avec des pincettes. Éliminée du programme suite à une bagarre (encore une fois d’après des rumeurs), Milla Jasmine a fait son grand retour. On imagine bien que la production souhaitait provoquer encore le buzz autour des deux candidats en s’imaginant que leurs retrouvailles allaient être explosives (on l’avoue, on l’espère aussi).

Et Milla Jasmine s’est exprimée quant à son retour dans l’aventure sur ses réseaux sociaux, puisque de nombreux fans ont compris qu’elle avait réintégré le programme : « Je pense que vous avez compris où je suis (…) Comment vous dire qu’ici, il se passe beaucoup de choses. Je crois que je ne suis pas tombée de 7 étages, mais de 42. Mais comme on dit, l’important ce n’est pas la chute, mais l’atterrissage. Voilà, on va relativiser. C’est comme ça, c’est la vie « .

Une saison qui s’annonce riche en rebondissements

On ne sait pas vous, mais nous, on a hâte de découvrir cette nouvelle saison qui devrait arriver sur W9 dès le 7 septembre. Les différentes informations qui sont arrivées jusqu’à nos oreilles donnent en effet l’eau à la bouche.

Jugez plutôt : nous aurons droit à d’énormes disputes, notamment entre Greg et Maeva ; à la fin définitive de l’amitié entre Carla et Manon après un clash qui aurait lieu pendant l’anniversaire de Julien Tanti ; aux retrouvailles entre Benji et Océane alors que celui-ci sortirait avec Marine, la soeur jumelle d’Océane ; le retour de Mélanie Da Cruz, Jessica Thivenin et du couple Ricardo / Nehuda.

Les petits plats ont été mis dans les grands. Avec un tel casting, cette saison risque fort d’être mémorable. En l’absence de confinement, la chaîne parviendrait-elle à battre à nouveau un record d’audience ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Mais il faudra attendre encore plusieurs semaines avant d’avoir la réponse.

En attendant, ne nous manquerons pas de vous tenir au courant des dernières actualités et nouveautés !