Milla Jasmine : elle poste une photo d’elle au naturel sans make up sur son Instagram, les fans sont choqués !

Milla Jasmine fait partie de ces candidates de télé-réalité désormais emblématiques.

Il faut dire que la belle brune compte un bon paquet de participations à divers programmes télévisuels, des Anges aux Marseillais vs le reste du monde, en passant par Les Princes et Princesses de l’Amour.

Suivie par plus de 2,5 millions de personnes sur Instagram, elle s’impose également comme une influenceuse reconnue, parmi les plus célèbre du milieu.

Celle qui a l’habitude d’époustoufler ses fans avec des photos travaillées où nous pouvons la voir porter de superbes tenues et être maquillée, a décidé aujourd’hui de proposer un cliché rafraîchissant tant celui-ci est différent du tout venant actuel.

La télé-réalité ou le culte de la beauté

Les internautes finissent par se lamenter sur Twitter : tous les candidats de télé-réalité se ressemblent désormais et sont interchangeables. Plus le temps passe, plus les candidates apparaissent similaires, arborant les mêmes styles et se faisant refaire les mêmes parties du corps.

Les clés du succès sont simples et, en caricaturant à peine, on pourrait les résumer ainsi : muscles saillants et tatouages pour les hommes, courbes généreuses (naturelles ou non) pour les femmes. Seule leur personnalité leur permet finalement de sortir du lot car, visuellement, tous les candidats se ressemblent plus ou moins tous.

La mode du naturel revient-elle en force ?

S’il y a une qualité que possède les candidates de télé-réalité, c’est bien la franchise. Elles n’hésitent pas à parler très librement des chirurgies esthétiques qu’elles ont subi ou qu’elles comptent subir un jour. Cela divise cependant, entre ceux qui félicitent cette honnêteté, et ceux qui pensent qu’elles banalisent des opérations qui ne sont pas sans risque.

Les détracteurs de la télé-réalité ont peur que les enfants, qui grandissent avec ces images, finissent par avoir une image déformée de la réalité et souhaitent ressembler à des femmes qui, au fond, ne se ressemblent même plus.

Les candidates défendent cependant bien leur parti, expliquant qu’elles font cela pour se sentir mieux dans leur peau et que personne n’est en droit de les en empêcher. Personne ne décide du réel des autres personnes sur cette Terre et si celles-ci veulent arranger des complexes par la chirurgie, c’est leur droit le plus strict, après tout.

Mais cette société tend finalement vers l’uniformisation et, finalement, un retour au naturel semble revenir à la mode. Milla Jasmine a décidé d’offrir à ces fans une belle photo d’elle qui tranche complètement les habitudes du milieu.

Milla Jasmine sans maquillage sur Instagram

Les célébrités à travers le monde sont de plus en plus nombreuses à accepter de poser naturelles, et sans retouche. Des actrices américaines avaient lancé le mouvement, posant sous les yeux d’une photographe sans maquillage et sans l’usage de photoshop en post-production.

Aujourd’hui, c’est Milla Jasmine qui s’y colle. La jeune femme est consciente de ce changement puisqu’elle écrit en légende de sa publication : « Dernière photo avant le jour-j ! Ça fait longtemps que j’avais pas posté une photo simple comme ça« .

La jeune candidate se tient en effet face à l’objectif, démaquillée (ou peu maquillée en tout cas) et porte un top au décolleté plongeant et un short rose. Deux bracelets et une montre lui servent d’accessoires dans une photo à la construction très simple. Et cette simplicité fait plaisir à voir, surtout dans un réseau social où l’apparence est reine.

Des commentaires très élogieux de la part de ses fans

Et on peut dire que Milla Jasmine a eu raison, tant la photo a été appréciée par ses fans. En quelques heures, elle compte déjà plus de 150 000 likes. De plus, les internautes n’ont pas hésité à la commenter, disant de la jeune femme qu’elle est magnifique comme cela.

Celle qui se prépare pour le tournage imminent des Marseillais vs Le reste du monde a reçu des centaines de messages positifs. De quoi lui donner de la force pour aborder au mieux cette aventure, et espérer repartir avec la précieuse coupe. Cette nouvelle émission sera prochainement disponible sur W9. Les tournages pouvant enfin avoir lieu, nous aurons dans quelques semaines de nouvelles télé-réalités qui inonderont nos écrans, pour le plus grand plaisir des fans. Vous pouvez donc suivre Milla Jasmine grâce à Instagram et elle publie régulièrement des photos, des vidéos et des stories pour le plus grand bonheur des fans.