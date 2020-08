Milla Jasmine assume avoir menti sur une opération de chirurgie esthétique !

Milla Jasmine est connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche et dire tout haut ce qu’elle pense. Sauf concernant son physique ? La jeune femme a avoué avoir menti. Les internautes n’étaient pas dupes, mais sont heureux de constater qu’elle a enfin assumé une histoire vieille de quatre ans qu’elle avait raconté. On vous fait le point sur son mensonge, et les conditions dans lesquelles elle a décidé de se confesser (c’est le cas de le dire).

Milla Jasmine s’est fait refaire le nez !

Vous vous demandez pourquoi la jeune femme parle sur Snapchat avec le filtre chien ? C’est tout simplement car elle vient de subir une opération du nez, pour corriger ce qui était un complexe pour elle. Et comme la plupart des candidates de télé-réalité, elle a décidé d’assumer cette opération et de ne pas la cacher aux internautes.

Elle se dit même heureuse de partager cela avec eux, pour conseiller aux mieux toutes les personnes qui hésitent à sauter le pas. On reconnait bien la personne derrière le compte Youtube SOS Milla, sorte d’émission où elle donnait des conseils à des jeunes femmes. Mais annoncer qu’elle s’était refaire le nez a surtout été l’occasion pour elle de revenir sur un mensonge vieux de quatre ans concernant une toute autre opération.

Milla Jasmine assume à demi-mot son opération des f*sses

Les plus attentifs et fins connaisseurs de la télé-réalité savent de quoi Milla parle quand elle dit les mots suivants : « Je vais partager avec vous de jour en jour l’amélioration. J’ai envie d’être totalement transparente. Comme ça on me fera plus chier comme l’histoire de la pizza. Vous savez à l’époque je commençais la télé, je me suis jamais dit que j’allais faire une carrière donc j’avoue, j’ai menti sur beaucoup de choses« .

Cette histoire de pizza ne vous dit rien ? On vous explique tout ! Lorsqu’elle a commencé la télévision, Milla Jasmine a énormément fait parler par rapport à son physique très avantageux et ses courbes généreuses. Beaucoup, à l’époque, l’a comparé à Kim Kardashian. Une comparaison qui ne déplaisait pas forcément à la jeune femme : « C’est un compliment vu le parcours et la notoriété qu’elle a. Je pense que tout le monde s’inspire un petit peu de quelqu’un que ce soit dans la mode ou un autre domaine. Mais cette image qu’on me donne comme si je n’avais pas ma propre personnalité, ça peut me vexer parce que j’ai envie d’être moi et pas quelqu’un d’autre ».

Milla était connue pour ses f*sses particulièrement plantureuses. Tout de suite, les internautes ont crié à la chirurgie esthétique. Mais la jeune femme nie et donne une explication pour les moins saugrenues chargées d’expliquer la taille imposante de son derrière : « Moi ce n’est que de la pizza concernant mes f*sses« .

Évidemment, cela n’a pas convaincu grand monde à l’époque, d’où le fait que cette histoire ressorte souvent au grand jour. Désormais, Milla l’assume !

Les internautes déçus par les mensonges de Milla

Cette révélation a énormément fait réagir, notamment sur le compte de @Wassim.tv qui a partagé la vidéo. « Certains ont été naïfs au point de réellement croire en ses mensonges ? » écrit un internaute. « C’est quoi le rapport entre faire de la télé et mentir ? » ; « Il y a un an tu disais encore que c’était grâce à la pizza« … Les internautes semblent en vouloir quelque peu à Milla, même si la plupart savait qu’il s’agissait d’un mensonge.

On imagine que la jeune femme était un peu perdue, et qu’il est difficile de se retrouver affubler d’une belle notoriété du jour au lendemain, en une simple participation à un programme télévisé. Consciente aujourd’hui qu’elle est une figure emblématique du milieu, elle a préféré dire la vérité, ce qui est tout à son honneur. Vous l’avez donc compris : si vous voulez le physique de Milla Jasmine, inutile de manger des pizzas à chaque repas, ça ne marchera pas !