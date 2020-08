Marine El Himer victime de harcèlement, elle répond et parle d’Océane

Marine et Océane El Himer peuvent se vanter de savoir exactement comment faire parler d’elle. Inconnues il y a encore quelques mois, elles sont désormais des candidates emblématiques de la télé-réalité et feront toutes les deux parties de la prochaine saison tant attendue des Marseillais vs Le reste du monde.

Mais les soeurs jumelles ne font pas l’unanimité et sont au contraire énormément critiquées. Aujourd’hui, Marine a révélé le genre de messages qu’elle reçoit chaque jour sur les réseaux sociaux et prévient ses détracteurs qui lui envoient ces insultes : ils peuvent continuer, ça ne l’atteint pas.

Marine et Océane : les jumelles clivantes de la télé-réalité

On sait à quel point l’image d’une ou d’un candidat de télé-réalité peut rapidement changer. Les internautes adorent aimer puis détester pour aimer à nouveau quelque temps après. Lors de sa participation aux Princes et Princesses de l’Amour, Marine n’a pas vraiment fait l’unanimité et sa relation étrange avec Julien Guirado a plutôt agacé les internautes.

Mais lorsqu’elle a annoncé sa rupture, ceux-ci se sont logiquement mis de son côté puisque nous apprenions que la jeune femme était victime de violence conjugale, Julien Guirado ayant fini par admettre lui-même qu’il avait eu un comportement déplacé envers son ex, y compris des gestes qu’il n’aurait jamais dû avoir.

De son côté, Océane s’est faite connaître en participant aux Marseillais aux caraïbes, elle qui est à l’origine de la rupture entre Benji et Alix puisqu’elle s’est lancée dans un jeu de séduction avec le jeune homme. Ils auront fini par s’embrasser, et la jeune femme sera détestée des internautes, eux qui aimaient particulièrement le couple que formait Benjamin avec Alix.

Marine en couple avec l’ex de sa soeur jumelle

C’est sans doute LA rumeur qui a fait le tour sur les réseaux sociaux avec le plus de rapidité et d’intensité. Marine a rejoint l’aventure des Marseillais vs Le reste du monde et se serait mise en couple avec Benjamin Samat qu’on peut considérer comme l’ex de sa soeur. Océane a en tout cas énormément souffert du comportement du jeune homme et il était particulièrement étrange de voir Marine se mettre en couple avec lui. Il faudra attendre la diffusion pour découvrir comment ils se sont rapprochés.

Gauthier El Himer, le frère des jumelles, a en tout cas exprimé tout son mécontentement sur les réseaux sociaux, lui qui ne comprend pas l’attitude de Marine puisque Benji a énormément fait souffrir sa soeur jumelle.

Curieusement, Océane ne semble pas anéantie par la nouvelle, elle qui s’est mise en couple dans l’aventure avec Paga. Mais cela n’aide en revanche pas l’image des deux soeurs à se refaire, elles qui essuient beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, comme l’a révélé Marine.

Marine dévoile les critiques qu’elle reçoit

Sans détour, Marine a montré les messages que je lui envoie un internaute sur Instagram. Celui-ci insulte la jeune femme de « pute » et de « salope » sans honte et sans détour. Mais il en faudra plus pour toucher Marine. Elle écrit en effet les mots suivants :

« Fut un temps, vous avez réussi à détruire ma soeur avec votre acharnement. Avec moi, ça ne marchera pas. Avis à tous les rageux : ce que vous pouvez penser de moi, ça me passe au-dessus« .

Marine rappelle avec ce message l’acharnement médiatique qu’a subi sa soeur pendant la diffusion des Marseillais aux Caraïbes, elle qui a été très fragilisée par les mots qu’elle recevait au quotidien de la part d’internautes qui, visiblement, n’ont rien de mieux à faire pour occuper leur journée. Mais elle annonce surtout que ce ne sont pas ces quelques mots qui la déstabiliseront, elle qui est plus forte que ce que veulent bien croire les internautes!

En attendant, les deux jumelles pourront compter sur le soutien de leur nouvelle amie Jessica Thivenin. Cette dernière confiait en effet que les soeurs étaient pour elle de vrais coups de coeur et qu’elle était ravie de les avoir rencontré pendant l’aventure. On a hâte de découvrir comment celles-ci se sont intégrées dans l’aventure et des clashs avec Maeva sont notamment attendus.