Manon Marsault (Les Marseillais) : a-t-elle pu rouvrir son institut de beauté ou a-t-elle fait faillite ?

Manon Marsault, désormais Tanti depuis son mariage avec Julien Tanti, est d’abord connue pour sa participation aux télé-réalités comme Les Marseillais. La jeune femme est désormais une businesswoman qui a, entre autres activités, un salon de beauté à gérer.

Son époux a également sa propre entreprise puisqu’il gère son salon de coiffure à Marseille. Le couple a décidé de fusionner leurs deux établissements en un seul : Le Salon des Fratés (salon de coiffure) & Beauty Heaven (institut de beauté).

Le salon des frates ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h non stop .!!Sur rdv uniquement .!! Merci de prendre votre… Publiée par Le salon des frates by tanti et desmond sur Lundi 25 mai 2020

Manon Marsault (Les Marseillais) : son entreprise a fermé pendant le coronavirus… a-t-elle fait faillite ?

Manon Marsault propose un panel de prestations de beauté : onglerie, pose d’extension de cil ou encore épilation de sourcils. Comme tous les commerçants de France, le coronavirus a fortement impacté son activité et elle a dû fermer les portes de son établissement. Elle a ensuite expliqué que c’était très difficile de gérer cette fermeture, surtout quand on a des employés.

Les internautes lui ont envoyé de nombreux messages en lui disant qu’elle n’avait qu’à rembourser tous les frais elle-même avec son argent personnel. En effet, la belle marseillaise a plusieurs sources de revenus en plus de son entreprise. Elle gagne donc également de l’argent à titre personnel.

Il est clair qu’elle n’a pas l’air au bord de la ruine quand on voit ses snaps et son compte Instagram et tant mieux pour elle ! Julien et elle ont un enfant, Tiago, et vont bientôt accueillir une petite fille, Angelina. Mieux vaut avoir une situation financière stable quand on est parents. Mais ce qu’elle a expliqué sur Snapchat, c’est que son argent personnel et l’argent rapporté par son entreprise sont deux choses très distinctes.

Manon Marsault : son coup de gueule concernant les aides de l’Etat

Elle pousse donc un coup de gueule sur Snapchat en disant que son entreprise devait « s’auto-suffire », c’est-à-dire que le chiffre d’affaires généré devait combler les charges de l’institut et les salaires à verser. Autrement, ce ne serait pas un business rentable et elle souhaite séparer ses biens personnels de ses biens professionnels. Selon les commentaires sur Youtube, tout le monde n’a pas l’air d’avoir compris…

Pourtant elle n’est pas la seule à séparer ses revenus personnels et professionnels. C’est une façon de ne pas prendre de risque : si votre entreprise fait faillite, vous n’avez pas à rembourser avec vos biens personnels.

Le salon de beauté Beauty Heaven semble avoir rouvert à Marseille si l’on en croit le compte Instagram de l’institut ! En effet, on peut voir des stories datant d’une semaine pour l’activité d’onglerie et pour l’épilation de sourcils. Manon aurait finalement réussi à rouvrir et à faire revenir ses employées !

Le salon des fratés géré par Julien Tanti, quant à lui, a rouvert immédiatement après la crise et propose des rendez-vous en ligne. Les réservations de Beauty Heaven sont disponibles par téléphone et c’est pour ça qu’on ne peut pas réserver en ligne sur le site du salon des fratés.

Manon Marsault : sa carrière d’influenceuse

En attendant, Manon Marsault continue également sa carrière d’influenceuse et ne parle plus trop de son entreprise car le sujet avait fait polémique. Sur ses dernières stories de son compte Instagram, elle annonce la gagnante du concours qui permettait de gagner une sculpture en forme de donut.

Ensuite, elle parle d’un patch à priori miraculeux pour perdre du gras. Selon elle, sa maman et Julien l’utilise et les résultats sont bluffants ! Julien aurait déjà perdu pas mal de ventre, même en ne faisant pas attention à son alimentation et en ne faisant pas trop de sport.

Son post est sponsorisé et elle partage donc en code promo de -60% à ses fans. En tous cas, la jeune maman ne se laisse pas aller pendant sa grossesse et reste sublime, comme on peut le voir au travers de ses photos Instagram.

Manon Marsault : toujours belle sur Instagram !

Toujours bien apprêtée même dans ses stories, elle prend le temps de se coiffer et de se maquiller tous les jours ! Manon a récemment changé de coupe de cheveux et de nombreux fans lui ont dit que ça lui allait extrêmement bien. Elle s’est également éclairci les cheveux qui, à l’origine, sont châtain foncé.

La jolie brune va accoucher de sa petite fille Angelina en septembre. Elle a décidé de moins médiatiser sa grossesse que celle de Tiago. Il est cependant certain qu’elle ne manquera pas d’annoncer la naissance tant attendue sur ses réseaux sociaux et de partager d’adorables photos de sa fille.