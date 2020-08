Manon Marsault et Julien Tanti vivent désormais à Dubaï : ils s’expliquent

Les candidats de télé-réalité ne perçoivent pas la somme d’argent par mois aujourd’hui qu’il y a dix ou vingt ans. Désormais, les personnes qui souhaitent participer à un programme reçoivent évidemment un salaire pendant le tournage mais gagnent surtout leur vie après, lorsque les émissions ont fait d’eux des personnalités publiques. Grâce aux réseaux sociaux, les candidats peuvent gagner bien plus d’argent, avec des placements de produits et des partenariats.

Malins, ils fondent généralement des sociétés pour dupliquer leurs gains. Cela explique pourquoi ils sont nombreux à pouvoir se permettre de partir vivre à Dubaï, ville des émirats arabes qui n’est pas spécialement connue pour son coût de vie faible.

Jazz et Laurent lancent la tendance

Il faut donner crédit au couple star de la JLC Family, ils sont les premiers à avoir pris la décision de tout quitter pour partir vivre à Dubaï, ville où ils ont décidé d’élever leurs enfants. Après un cambriolage traumatisant (des personnes mal intentionnées devinent où ils vivent grâce à leur omniprésence sur les réseaux sociaux), le couple a décidé de quitter la France pour Dubaï, ville célèbre pour sa sécurité et son taux de criminalité extrêmement bas.

De plus, cette ville qui est sortie du sable et qui se trouve en plein désert les a certainement fait rêver de par son caractère exceptionnel et démesuré. Une sorte de Las Vegas puissance dix, qui trône fièrement au milieu de rien et qui brille par son excès.

Jessica et Thibault confirment l’effet de mode

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont décidé de suivre les pas du couple précédemment cité en achetant eux aussi une villa à Dubaï. Jessica expliquait que le choix n’avait pas été forcément simple à faire puisqu’elle s’est considérablement éloignée de sa famille et de ses amis. Mais depuis, les amoureux semblent très heureux à Dubaï.

A leur arrivée, ils s’étaient d’ailleurs rapprochés de Jazz et Laurent et les deux couples passaient du temps ensemble. Thibault rigolait même du fait que Jazz avait raté sa soirée d’anniversaire car elle accouchait de son second enfant, Cayden. Mais depuis quelque temps, rien ne va plus entre les candidats. Jazz semble s’être mis beaucoup de candidats à dos, puisqu’elle n’est également pas copine avec Nabilla.

L’influenceuse la plus célèbre de France se trouve en effet également à Dubaï avec son mari Thomas et les deux amoureux semblent eux aussi y vivre un conte de fée. Ils y élèvent leur enfant Milann et louent également les conditions de vie offertes par la ville. Tout est fait pour convaincre les français se sauter le pas.

Manon et Julien décident également de déménager

Et finalement, c’est au tour de Manon Marsault et Julien Tanti de rejoindre le clan des expatriés français à Dubaï. Les deux amoureux ont décidé de quitter la France et leur chère ville de Marseille pour le soleil et la chaleur du désert. Sur Instagram, Manon a tenu à expliquer et justifier ses choix. Comme pour les autres candidats précédemment cités, les arguments sont similaires.

« Envie de changement et de nouveautés. Et puis, Julien est amoureux de cette ville par rapport à son fils. Il y a tellement d’activités familiales à faire ici. Et moi, je tenais à ce que Tiago parle anglais petit. Et il y a la sécurité aussi«

Le couple s’est notamment rendu à Dubaï lors de la dernière saison des Marseillais aux Caraïbes. Aux côtés de Paga, Maeva, Kevin, Carla et Greg, ils ont rendu visite à Jessica et Thibault qui les ont accueilli dans leur magnifique demeure. C’était l’occasion pour eux de rencontrer le petit Maylone, âgé de seulement quelques semaines au moment du tournage. Et Julien et Manon semblent avoir eu un vrai coup de coeur pour les lieux. Ils se rapprocheraient de cette manière de Jessica et Thibault, en attendant que d’autres marseillais décident d’également les rejoindre. Il n’est plus qu’une question de temps avant l’émission Les Marseillais ne change son titre pour Les Dubaïotes.