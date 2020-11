Maeva Ghennam : une photo choc qui enflamme la toile, les internautes complètement choqués

La télé-réalité révèle chaque année de nouveaux candidats qui rêvent de gloire, de millions de followers et de buzz. Certains se cassent les dents et ne parviennent pas à passionner les téléspectateurs et internautes, mais d’autres parviennent à sortir du lot, et c’est notamment le cas de Maeva Ghennam. C’est d’autant plus remarquable qu’elle a réussi à s’imposer dans l’émission Les Marseillais, alors que cette dernière est déjà riche en candidats forts, très connus, qui forment un groupe presque sectaire. Mais grâce à son franc-parler et son capital sympathie, elle a réussi à s’imposer et peut se vanter aujourd’hui d’être suivie par 2.6 millions de followers.

Voir cette publication sur Instagram Lounging in Luxe 💚#femalefamily #lovetolounge @loungeunderwear #sponsorisé @shaunaevents Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 26 Oct. 2020 à 7 :12 PDT

Des photos sensuelles qui font monter la température

Maeva Ghennam sait parfaitement comment satisfaire la curiosité de ses fans et faire plaisir à leurs yeux. Son compte Instagram est intégralement dédié à sa personne et les photos sexy et sensuelles s’enchaînent. Dernièrement, c’est en sous-vêtements verts que la candidate des Marseillais a décidé de dévoiler sa plastique. Depuis son lit, elle nous présente son corps uniquement vêtu d’un string et d’un soutien gorge, de quoi laisser peu de place à l’imagination. Et ça marche ! La photo a en effet été likée plus de 260 000 fois ! Cela occasionne cependant quelques commentaires désobligeants et critiques, notamment ceux concernant son influence sur les plus jeunes.

Mais Maeva a déjà répondu à ses commentaires par le passé, en disant que si elle est certes une personnalité publique, elle n’en reste pas moins une jeune femme qui aime partager son quotidien, et jamais elle n’invite ou n’oblige ses abonnés à suivre ses pas. Cela concerne notamment la chirurgie esthétique, elle qui a toujours assumé ses opérations et qui en parle toujours très librement. Pour autant, elle ne fait aucunement cela pour inciter les plus jeunes à faire de même, mais simplement pour se sentir proche de ses fans et followers qui aiment la suivre au quotidien et savoir tout de sa vie. Avec les réseaux sociaux, les candidats gèrent leur propre télé-réalité et Maeva l’a parfaitement compris.

Voir cette publication sur Instagram Je suis full option demande à @thabitiofficiel 😂💜 Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 19 Oct. 2020 à 6 :34 PDT

Maeva lance sa marque de maquillage

Son compte Instagram est également pour elle l’occasion de promouvoir Maeva Ghennam Beauty, sa propre marque de maquillage. La plupart des candidats de télé-réalité finissent par créer leur propre société et Maeva s’est lancée de son côté dans l’industrie du cosmétique, déjà bien chargée en différentes marques. Mais grâce à sa notoriété, la jeune femme pourrait bien sortir du lot. Elle n’hésite en tout cas pas à faire la promotion sur son réseau social. Le bad buzz a néanmoins été au rendez-vous à l’occasion d’un clash entre elle et Gaëlle Garcia Diaz, une ancienne candidate de télé-réalité qui possède également une marque de cosmétique, et qui a fait un test de Maeva Ghennam Beauty.

La jeune femme s’est filmée en essayant différents produits, tout en tentant de garder un ton objectif. Elle a fait de nombreuses remarques à Maeva, surtout au sujet du marketing (elle a parlé de fautes d’orthographes sur le site, d’erreurs d’impression sur le packaging….). Pas satisfaite, Maeva lui a envoyé un message assez virulent et un clash s’en est suivi sur les réseaux sociaux. Pas la meilleure façon de faire de la promotion, en somme.

Maeva éliminée des Marseillais vs Le reste du monde

La candidate a récemment quitté vos écrans de télévision puisqu’elle a été éliminée par sa famille des Marseillais lors de la dernière cérémonie. Alors que chaque candidat devait mettre son nom pour faire une égalité, Greg a changé ses plans et a voté contre Maeva. La jeune femme a vécu cela comme une trahison et c’est en larmes qu’elle a quitté l’aventure, déçue par le comportement de son ex. On la retrouvera prochainement dans Les Marseillais, à moins que le tournage ne soit annulé à cause de l’épidémie de la covid-19, toujours aussi virulente à travers le monde.