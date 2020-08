Maeva Ghennam : une photo avec son amoureux fuite !

On pensait que l’histoire d’amour conflictuelle entre Greg et Maeva ne s’arrêtera jamais. On s’était préparé à retrouver les éternels amoureux se déchirer et se retrouver, s’aimer et se détester, à chaque émission de télé-réalité pour les années à venir. Mais contre toute attente, il semblerait que la dernière émission où nous aurons pu les voir en couple est Les Marseillais aux Caraïbes. Depuis, tout est fini entre les deux candidats de télé-réalité et ils ne sont d’ailleurs plus célibataires.

Greg rencontre Angèle dans le cross

Si les internautes apprécient énormément Maeva en tant que candidate et loue certaines de ses qualités (notamment sa fidélité en amitié), ils étaient nombreux à penser qu’elle n’était pas la femme idéale pour Greg et que son comportement pouvait être toxique pour le jeune homme.

Mais Greg semblait si amoureux de sa collègue des marseillais qu’il était prêt à tout pour la conquérir et la reconquérir, encore et encore, au point où les autres participants du programme en ont eu marre de les voir se déchirer pour un oui ou pour un non.

Mais cela est désormais derrière eux. Arrivé célibataire dans Les Marseillais vs Le reste du monde, Greg a fait la connaissance d’Angèle, une candidate qui participait à sa première aventure sur W9. Il est tombé sous le charme de la belle brune et ils se sont finalement mis en couple. Mieux encore, il ne s’agirait vraisemblablement pas d’une amourette d’aventure puisqu’ils sont toujours ensemble aujourd’hui.

Maeva jalouse de cette relation pendant le tournage ?

Entre le tournage des Marseillais et le tournage du cross, Greg et Maeva se sont disputés à l’occasion de l’anniversaire de la jeune femme. D’après elle, Greg lui a offert un très beau sac Chanel qui lui a fait très plaisir, mais il aurait eu dans l’idée qu’elle se jette dans ses bras. Il aurait répété aux personnes présentes à la soirée qu’il n’en revenait pas de voir qu’elle ne voulait pas sortir avec lui à nouveau malgré ce beau cadeau.

Ce comportement n’a pas plu à Maeva qui, pour se venger, a décidé de vendre le sac et de donner les sous à une association. Consciente que les relations sont extrêmement tendues entre les deux candidats, la production de W9 a préféré ne pas les réunir lors de la cérémonie d’ouverture.

Mais une dispute aura fini par éclater lorsque Maeva a reproché à son ex de se mettre en couple dans l’aventure. Selon elle, il fait cela uniquement dans le but de la rendre jalouse. Les autres candidats se seraient mêlés de cette confrontation qui s’annonce épique et Mélanie Da Cruz (qui signe son grand retour) aurait réussi à la conclure en remettant Maeva à sa place.

Maeva amoureuse d’un certain Thomas

Mais aujourd’hui, quelques jours après la fin du tournage, Maeva n’est plus célibataire. Mieux encore, elle semble amoureuse d’un certain Thomas. Il y a peu, elle a partagé sur ses réseaux sociaux des photographies d’un restaurant qu’elle a partagé avec le jeune homme, n’hésitant pas à lui déclarer sa flamme. Mais ne comptez pas sur elle pour révéler le visage de son amoureux. Tout juste connaissons-nous son nom, Maeva préférant pour le moment assurer l’anonymat de celui qu’elle aime.

Mais c’était sans compter sur Aqababe qui a révélé une photo du couple sur ses réseaux sociaux. Heureusement pour Maeva, covid oblige, son amoureux porte un masque. Mais nous pouvons cependant toujours admirer sa silhouette musclée. Le blogueur commente la photo avec les mots suivants : « Maeva est au Majestic en compagnie d’un garçon (certainement son mec) et ils avaient l’air très proches… Selon ma taupe, elle pense qu’ils ont pris une chambre ensemble. Preuve en image : eux deux à la réception de l’hôtel« .

La jeune femme semble profiter au mieux de ses vacances avec son amoureux et son histoire avec Greg appartient donc désormais au passé. On compte sur elle pour bientôt nous le présenter officiellement et pourquoi pas le faire participer aux Marseillais. On imagine que la production ne serait pas contre, loin de là.