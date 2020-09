LMvsLemonde5 : Nikola tacle Benji sur sa taille, il répond et tape où ça fait mal !

Dubaï attire les candidats de télé-réalité. Depuis que Jazz et Laurent ont décidé de s’y installer, ils ouvert une voie que beaucoup ont emprunté. Nabilla et Thomas ou encore Jessica et Thibault y vivent déjà depuis plusieurs mois, et ont récemment été rejoint par Julien et Manon. La famille des Marseillais est presque au complet puisque Benjamin Samat a également décidé de les rejoindre. La qualité de vie, le cadre, et le climat attirent les candidats et ils aiment partager leur quotidien avec des photos qui les montrent généralement à leur avantage dans un cadre merveilleux.

Thibault partage une photo avec Benji

Benjamin Samat ne perd pas de temps et a déjà retrouvé son copain Thibault Garcia. Ce dernier va pouvoir lui faire découvrir tous les endroits qu’il aime de la ville, et toutes les activités à faire. Et ils semblent avoir ensemble déjà commencé puisque c’est sur des jet-skis que nous les retrouvons aujourd’hui. Les deux copains ont pris la peau au milieu de l’eau, avec un fond les buildings en verre significatifs de la ville.

La photo a fait rêver plus de 100 000 fans des deux hommes qui l’ont liké et qui envient très certainement leur mode de vie. En revanche, il y en a un qui était d’humeur taquine. Et l’heureux élu et Nikola Lozina. Ce dernier a commenté la photo en demandant si Benjamin était debout ou non (c’est le cas). Son commentaire est accompagné d’émojis qui pleurent de rire et d’émojis coeur, comme pour souligner qu’il s’agit d’humour, et non d’une critique méchante.

Il faut dire que les deux hommes ne font pas du tout la même taille. Nikola fait en effet partis des candidats les plus grands, puisqu’il dépasse le mètre 90. Benjamin, de son côté, affiche 1m70.

Benjamin Samat répond à Nikola

Ce commentaire n’est en tout cas pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Et quitte à se faire vanner sur son physique, autant se mettre en avant. Benjamin a en effet répondu ceci : « debout ou assis, je suis musclé et toi ?« . Le tout, accompagné d’un émoji coeur. Benji décide de cette façon de mettre en avant un de ses atouts, soit sa musculature, tout en faisant remarquer à Nikola qu’il n’affiche pas la même silhouette.

Le jeune homme a en effet pris du poids ces dernières années, et fait actuellement tout ce qu’il peut pour afficher une silhouette plus affinée pour son mariage avec sa copine, Laura Lempika, actuellement enceinte de leur premier enfant.

Un échange qui n’est donc aucunement virulent, les deux amis s’amusant à se taquiner sur leur physique respectif, en appuyant sur leur complexe.

Des amis dans deux équipes rivales

Les deux candidats de télé-réalité sont actuellement sur le écrans de télévision français chaque soir de la semaine, à l’occasion de la diffusion des Marseillais vs Le reste du monde. Ils font partis des candidats emblématiques actuellement et il était évident que nous les retrouvions encore cette année.

Si Nikola est venu en célibataire puisque Laura est absente – elle rejoindra l’aventure pour révéler le sexe de son bébé mais ne participera logiquement pas aux épreuves – Benjamin Samat est de son côté également arrivé seul. Depuis sa rupture très médiatisé avec Alix, il n’avait pas retrouvé l’amour. Durant le tournage, il s’est cependant rapproché de Marine El Himer, et les deux candidats ont officialisé leur relation devant les autres participants au programme.

Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore convaincues par les premiers épisodes, sachez que l’aventure a pris une toute autre tournure avec l’arrivée de Ricardo et Nehuda, qui ont retrouvé pour l’occasion Mélanie Da Cruz. Les internautes se délectent de voir de nouvelles histoires, eux qui sont lassés de celles entre Maeva et Greg, que l’on retrouve à chaque nouvelle saison. On espère que cette édition nous réserve encore son lot de surprises et que d’autres arrivées viendront redistribuer les cartes. En attendant, on profite des scènes que nous offrent les amoureux fraîchement débarqués dans l’aventure.