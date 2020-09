LMvsLemonde5 : Mélanie Da Cruz peu présente, elle s’exprime sur sa relative absence à l’écran

La cinquième saison des Marseillais vs Le reste du monde était tant attendue qu’elle déçoit quelque peu sur ses premiers épisodes. Il faut dire que la production nous a fait rêver ces dernières semaines. La présence de certains candidats a réjouit les fans (Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda) et les premières rumeurs annonçaient une édition totalement folle (la relation entre Marine et Benji, l’arrivée d’Océane, les disputes entre Carla et les autres marseillais…).

Pourtant, nous assistons pour le moment à une saison curieusement faible, car reposant sur des rouages bien trop connus et attendus, qui ont fini par lasser les internautes. Ceux-ci en ont marre de voir toujours la relation entre Greg Yega et Maeva Ghennam (pourtant terminée) être mise en avant, au détriment d’autres candidats, notamment Mélanie Da Cruz, curieusement peu présente à l’écran.

Mélanie Da Cruz signe enfin son grand retour à la télévision

Si l’arrivée de la femme d’Anthony Martial était si attendue, c’est qu’elle n’avait plus participé à une télé-réalité depuis quatre ans. Pourtant, elle a marqué les esprits, et ce depuis sa première aventure télévisée, dans Secret Story. Le fort tempérament de la femme et son humour ont plu aux téléspectateurs qui ont été heureux de la revoir dans Les Anges de la télé-réalité 8, saison polémique du fait de l’attitude de certains candidats, jugés indigne et violente, envers d’autres participants.

Son grand retour était donc logiquement attendu, et lorsque l’information a été annoncée durant l’été, les internautes sont devenus fous sur les internautes. Ils ont partagé en masse sur Twitter et Instagram les séquences les plus cultes la mettant en scène, comme son embrouille à base de pizza dans Secret Story, ou sa mémorable dispute avec Ricardo au sujet d’un verre de lait (tout le monde sait qu’elle est allergique depuis).

Une arrivée mémorable et puis…rien ?

Mélanie Da Cruz aurait pu arriver plus tôt dans l’aventure, mais l’équipe du Reste du monde a perdu la première épreuve collective. C’est finalement Maeva Ghennam qui a été la première candidate à rejoindre l’aventure, de quoi faire pleurer de nerf Mélanie, impatiente à l’idée d’enfin intégrer le cross (elle étai en isolement à l’hôtel). Mais elle sera finalement gagnée quelques jours plus tard par son équipe et fera une arrivée triomphante, accueillie comme il se doit par les autres candidats.

Et puis finalement, plus rien. Mélanie Da Cruz est curieusement peu présente à l’écran. Plusieurs jours après son arrivée, on l’aura vu dans une épreuve avec Nikola (qu’elle a remporté) et elle s’est montrée un peu plus présente par la suite, lors de l’arrivée de Ricardo et Nehuda. Elle ne porte pas le premier dans son coeur (il avait insulté sa mère) et l’a fait savoir. De quoi réjouir les fans qui aimeraient cependant la voir plus. La jeune femme le sait, et elle s’est exprimée à ce sujet sur ses réseaux sociaux.

Mélanie Da Cruz comprend la frustration des fans

Puisqu’elle regarde les épisodes, Mélanie a évidemment remarqué que beaucoup de ses scènes n’avaient pas été retenues pour le montage finale. Mais elle sait comment le milieu fonctionne. Or, elle est mariée, maman, heureuse en couple, et ne peut donc pas bénéficier d’une relation pour faire parler d’elle. Elle n’est pas non plus du genre à s’énerver pour rien, et c’est pour cela que les fans l’apprécient : ses crises de colère étaient généralement justifiées et n’étaient pas dirigées par une volonté de faire le buzz. Mélanie a en tout cas tenu à s’exprimer sur ce sujet :

« J’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui aimeraient me voir plus à l’écran et qui ne comprennent pas. Dans un programme, on montre ce qui intéresse les gens comme les histoires d’amour, les difficultés et le challenge. J’ai parlé avec tout le monde là-bas, j’ai eu de grosses discussions, mais on les voit pas. On verra par la suite. Je comprends la frustration. Je n’ai pas de relation dans la maison donc vous ne me verrez pas autant que d’autres personnes (…) Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu’on est dirigé, mais il n’y a pas de scénario«

On espère donc, tout comme elle, qu’elle sera plus présente à l’avenir. Certaines rumeurs annonçaient qu’elle avait participé à un grosse dispute entre Greg et Maeva et qu’elle avait réussi à calmer cette dernière. On espère que cette séquence n’est pas passée et qu’elle n’a pas été coupée au montage.