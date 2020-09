LMvsLemonde5 : Mélanie Da Cruz a enfin intégré la villa. Qu’en pensent les internautes ?

C’est le grand jour ! Les internautes attendaient avec impatience l’arrivée de Mélanie Da Cruz. Cet été, la production a surpris tous les fans de l’émission en annonçant que la jeune maman participait au cross. Il faut dire que cela fait plus de quatre ans que l’ancienne candidate de Secret Story s’est éloignée de la télé-réalité, elle qui s’est mariée et élève son fils, Swan. Mais W9 est parvenue à trouver les mots justes, et c’est plus motivée que jamais que la jeune femme a enfin rejoint l’aventure.

Mélanie Da Cruz a pleuré de nerfs lorsque Maeva est arrivée dans l’aventure

A l’origine, Maeva devait débuter le tournage dès le premier jour. Elle devait de ce fait participer à la cérémonie de lancement, celle où les marseillais découvrent les membres de l’équipe du reste du monde. Mais la production craignait qu’une dispute n’éclate entre Greg et Maeva – eux qui étaient en froid depuis plusieurs semaines. Maeva est donc finalement restée à l’hôtel et a dû attendre que son équipe remporte une épreuve collective.

Et la jeune femme n’aura finalement pas patienté longtemps puisque ce sont les marseillais qui ont remporté la première épreuve. Ce jour-là, Mélanie était dégoutée car elle se voyait déjà rentrer dans l’aventure. Lorsque l’épisode de l’arrivée de Maeva a été diffusé, elle expliquait qu’elle s’attendait vraiment à rentrer, et qu’elle se trouvait déjà en isolement à l’hôtel depuis trois jours. Avec le manque de son fils, elle a craqué quand on lui annonçait que son équipe avait perdu l’épreuve.

Mais les candidats du reste du monde ont brillé lors de la deuxième épreuve collective. En la remportant, ils ont gagné sans le savoir Mélanie, qui a pu faire une entrée remarquée.

Les internautes très heureux à l’idée de revoir Mélanie

Rarement l’arrivée d’une candidate aura autant fait l’unanimité. Si elle n’a pas été énormément présente lors de cet épisode, son arrivée a été remarquée. La jeune femme a franchi les portes de la villa sous le son de Taylor Swift, The Man, et affiche dès le départ une confiance en elle notable. « Ça fait cinq ans que je veux jouer » dit-elle, visiblement déterminée à « manger du marseillais » comme le dit Milla, elle qui pense qu’il s’agit d’une bonne recrue.

Les candidats sont en tout cas très surpris de la voir dans l’émission, surtout Jessica, sa copine hors tournage. Certains ne la connaissent pas encore personnellement, mais on fait confiance à Mélanie pour leur montrer très vite son caractère. Les fans attendent d’ailleurs avec impatience le gros clash entre elle et Maeva. D’après les premières rumeurs, Mélanie aurait réussi à remettre à sa place l’ex de Greg lors d’une dispute.

La venue de Mélanie ça fait plaisir de ouf, un coup de rafraîchissement wesh #LMvsrdm5 — insta : nikooks (@nikooks_) September 10, 2020

Trop contente que Mélanie soit là ! #LMvsrdm5 — criss (@crissknd) September 10, 2020

Mélanie mérite une standing ovation #LMvsrdm5 — Choupisson ✨ (@OrlaaneTooko) September 10, 2020

Bien content de revoir Mélanie! Je l’adore trop!! Pour une fois cette année je suis pour le Rdm #LMvsrdm5 — Michael.M (@Mkael_Martin) September 10, 2020

Un épisode tourné autour de Greg et Maeva

Si l’évènement de cet épisode était bien entendu l’arrivée de Mélanie Da Cruz, les caméras étaient braquées sur Maeva et Greg. Les deux ex n’arrivent pas à s’entendre et se sont violemment disputés lors de l’épreuve collective, ce qui a le don d’agacer les autres marseillais. Angèle, la nouvelle petite-amie de Greg, ne sait plus non plus quoi espérer de cette relation, quand elle constate que les deux anciens amoureux semblent avoir besoin de régler encore des histoires du passé.

Le comportement du jeune homme n’a en tout cas pas plu aux internautes, comme vous pouvez le constater ci-dessous. Les internautes regrettent qu’à chaque saison, les mêmes histoires reviennent. C’est pour cette raison qu’ils se sont montrés heureux de l’arrivée de Mélanie. Cette dernière est connue pour ne pas chercher le buzz et hausser le ton uniquement lorsque c’est nécessaire. Si elle n’a pas fait énormément d’émissions, elle a pu s’imposer dans l’inconscient collectif comme une candidate emblématique.

Putian greg il m’énerve laaa #LMvsrdm5 — naomie | travis’s wife (@kokonbi_13) September 10, 2020

Cette année Greg il veut s’embrouiller avec tout le monde il m’énerve cette Année total le Bébéw la déception #LMvsrdm5 — Esme Mada (@esme_mada) September 10, 2020

Greg était kiffant qu'a sa 1ere tv depuis cest devenu le relou de service #LMvsrdm5 — ѕнσσку 🍪🍪 (@NinaDus_) September 10, 2020

Les images des prochains épisodes nous montrent cependant que nous ne sommes pas prêts d’en avoir fini avec le duo Greg / Maeva. Milla Jasmine s’apprête d’ailleurs à lâcher une bombe qui risque fort de mettre à mal la relation naissante entre Greg et Angèle. Le jeune homme aurait déclaré sa flamme à l’ex de Mujdat lors d’une soirée. On a hâte de découvrir ces images, même si on espère que Mélanie parviendra à se faire une place de choix pour sa première saison dans le cross.