LMvsLemonde5 : en marge des épisodes, Greg tacle violemment Marine El Himer

Dans l’actuelle saison des Marseillais vs Le reste du monde diffusée sur W9, nous découvrons un Greg plus amoureux que jamais de Angèle, nouvelle recrue du reste du monde. Malheureusement pour elle, la jeune femme se retrouve généralement sur la sellette et Greg fait donc tout ce qu’il peut pour la sauver des éliminations. Il a même réussi à convaincre Jessica – cheffe d’équipe – de sacrifier sa carte d’immunité pour la jeune femme. Chaque semaine, il est en campagne pour la sauver, quitte à mentir aux autres candidats.

Marine ne supporte plus les mensonges de Greg

Conscient que l’arrivée de Nehuda et Ricardo pouvaient aller dans son sens, Greg est allé voir le jeune homme pour lui proposer de voter contre Mélanie Da Cruz, dans l’espoir de voir une égalité le jour de la cérémonie entre sa belle et la maman de Swan. Or, en cas d’égalité, c’est à l’équipe adverse de choisir qui reste. La stratégie de Greg aurait pu porter ses fruits et se faire en toute discrétion si elle n’était pas arrivée jusqu’aux oreilles de Mélanie, lors d’une réunion de famille très tendue.

Ni une ni deux, la jeune femme est allée voir Greg…qui a nié en bloc. Après avoir revu les images, Marine El Himer a décidé de réagir. Elle expliquait alors que l’ex de Maeva Ghennam lui sortait « par les trous de nez » et qu’elle n’en pouvait plus de tous ses mensonges. Elle n’hésite d’ailleurs pas à le traiter de mythomane. Un discours qui a bien entendu fait réagir le principal intéressé qui n’y est pas allé de main morte.

Greg s’en prend à Marine et à sa relation avec Benjamin

Greg sait où frapper pour que ça fasse mal et s’en prend donc à Marine en parlant de sa soeur Océane et de son ancien compagnon (ou leur ancien compagnon plutôt ?) Benjamin Samat.

« A ta place Bebew, je ne parlerai pas trop… Nous sommes qu’au début de l’aventure. Il est où Benjamin Samat ? Oui, j’ai défendu Angèle et j’ai fait le mytho. Mais quand on aime une personne, c’est l’amour qui parle. Oui, j’ai tout fait pour sauver Angèle ! Moi je ne m’appelle pas Marine El Himer qui vient, à la base dans cette aventure, pour venger sa sœur. Je n’ai rien contre Mélanie, mais j’ai tout fait pour garder Angèle, la personne avec qui je suis toujours. Marine, balaye devant chez toi avant de balayer chez les autres. Moi, aujourd’hui, je suis encore en couple. Toi, on ne sait pas où tu es ! Moi, j’ai menti à des personnes que je ne connaissais pas. Toi, tu as menti à ta propre sœur et à Benji !« .

Gauthier El Himer intervient

Marine n’a pas encore eu l’occasion de répondre à Greg – et on ignore si elle le fera ou si elle préfère laisser mourir cette petite polémique. En revanche, son frère a lui décidé d’intervenir, mais pas pour défendre sa soeur. Il considère en effet qu’elle n’a besoin de personne pour cela et demande juste aux internautes d’arrêter de lui envoyer la story de Greg au sujet de Marine :

« La team s’il vous plait, arrêtez de m’envoyer les stories de Greg. J’en ai rien à f….. Oui, il ne respecte pas notre nom de famille (El Himer et non Hilmer). Oui, il menace ma soeur. Mais ma soeur sait très bien se défendre toute seule quand il s’agit d’un mec qui après chaque séquence demande à la prod ou autres candidats s’il a été bon ou pas«

S’il ne répond donc pas directement aux mots qu’a eu Greg envers sa soeur, il ne manque de tacler le candidat en expliquant (de manière sous-entendue) qu’il est tout sauf naturel devant les caméras puisqu’il est demanderait « s’il a été bon« . Cela sous-entend le fait qu’il joue un rôle. Si c’est le cas, ce rôle ne plait en tout cas pas du tout aux internautes qui sont fatigués par l’omniprésence de Greg et ses éternelles histoires d’amour, qui se ressemblent d’une saison à l’autre.