LMvsLemonde4 : Pourquoi Mélanie Da Cruz a pleuré de nerfs à l’arrivée de Maeva ?

En juillet, c’est avec plaisir que nous apprenions le grand retour à la télévision de Mélanie Da Cruz. La jeune femme avait séduit les téléspectateurs dans Secret Story 9 (elle fera partie des cinq derniers participants). Elle avait confirmé les bonnes impressionnants des internautes en devenant l’une des stars des Anges de la télé-réalité, mais nous ne l’avions plus revu depuis sa participation à Friends Strip, encore sur NRJ 12, il y a déjà plus de quatre ans.

Entre temps, la jeune femme s’est mariée dans le plus grand secret avec Anthony Martial, et les deux amoureux ont donné la vie et sont désormais les heureux parents d’un petit Swan. Mais l’appel de la télévision semble avoir été plus fort que tout et la jeune femme a accepté la demande de la production des Marseillais vs Le reste du monde.

Une participation qui s’annonce épique !

Si Mélanie Da Cruz est tant appréciée des internautes, c‘est qu’elle sait affirmer son caractère sans pour autant chercher absolument le buzz. Ils considèrent que ses coups de gueule sont généralement justifiés, et qu’elle ne participe pas gratuitement à des disputes ou confrontations. D’après les premières rumeurs, elle aurait même réussi à mettre fin à un gros clash entre Maeva Ghennam et son ex Greg.

La première aurait dit au jeune homme qu’il s’était mis en couple avec Angèle (nouvelle arrivante) dans le but de la rendre jalouse. Cela aurait pris une telle ampleur que d’autres candidats, comme Jessica Thivenin, seraient intervenus. Et ce serait finalement Mélanie qui aurait conclu cette confrontation en remettant à sa place la tornade brune marseillaise. Et en connaissant le caractère de cette dernière, on imagine que Mélanie a su mettre en avant sa répartie.

Mélanie a pleuré lors de l’arrivée de Maeva Ghennam dans la villa

L’émission a commencé le 31 août et nous avons découvert les douze premiers candidats répartis en deux équipes. Du côté des marseillais, nous avons donc retrouvé Julien, Carla, Greg, Victoria (pour sa première expérience du cross) et Jessica. Du côté du reste du monde, les emblématiques Milla Jasmine et Nikola ont été rejoints par Marine, Angèle, Antoine et Marvin.

Mais comme chaque année, les équipes s’affrontent dans des épreuves collectives. L’équipe gagnante reçoit pour récompense un nouveau participant. Les téléspectateurs ont assisté au sacre des marseillais lors de cette première épreuve très serrée qu’ils ont remporté en grande partie grâce à Benjamin Samat. Ils ont donc gagné Maeva Ghennam pour renforcer leur équipe. Mais ce que nous ignorons, c’est que Mélanie Da Cruz attendait dans son hôtel et espérait rejoindre la villa.

Mélanie était en manque de son fils

Sur Snapchat, la maman de Swan a réagit à l’épisode où nous découvrions Maeva arriver dans l’aventure. Elle s’est alors expliquée : « Ce jour-là, on m’a dit ‘Mélanie tu ne rentres pas dans l’aventure. Ta famille a perdu’. J’étais énervée. Ça faisait environ 4 jours que j’avais laissé mon fils. Je me suis dit plus tôt je rentre, plus ça va être facile pour moi (…) Et ils ont perdu ! J’étais énervée ! (…) Je suis écœurée. On a été meilleurs ! »

Elle ira même jusqu’à dire qu’elle a pleuré de nerf tant elle était déçue de rester encore en isolement dans son hôtel. Car en attendant de rejoindre le tournage, les autres candidats doivent se tenir prêts à intégrer la villa en cas de victoire de leur équipe et doivent donc attendre dans un hôtel que la production vienne les chercher. Malheureusement pour Mélanie, elle n’aura pas intégrer le casting aussi vite que ce qu’elle aurait aimé.

Mais rassurez-vous, on la retrouvera très certainement dès la semaine prochaine. Pour l’occasion, la jeune femme retrouvera deux camarades des Anges avec qui elle a connu plus d’un clash : Ricardo et Nehuda. Les deux amoureux font également leur grand retour à la télévision après leur passage très remarqué dans l’émission de NRJ 12. Et on espère que leur participation sera à la hauteur de nos attentes ! Étant donné les premières audiences très encourageantes, W9 ne s’est en tout cas pas trompée et les records pourraient bien tomber cette année.