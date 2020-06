Les Reines du shopping : une miss choque avec son legging transparent et son corps moulé

Ce mercredi 20 mai, la chaîne M6 diffusait un épisode spécial miss pour son émission « Les Reines du Shopping ». Les téléspectateurs ont donc pu voir Sabrina Belleval, ancienne miss France 1982 et ont été choqués par sa tenue transparente...

A désormais 55 ans, Sabrina a décidé de relever le défi des Reines du Shopping et de montrer qu’elle était toujours à la pointe de la mode.

Elle souhaite vivement remporter le titre de Reine du Shopping mais on peut dire qu’elle s’est heurtée à quelques difficultés !

Pour rappel, l’émission animée par la célèbre Cristina Cordula met en scène plusieurs femmes différentes qui relèvent un même challenge : celui de trouver la meilleure tenue avec un temps imparti et un budget défini. Chaque semaine, les nouvelles candidates doivent suivre un thème. A la fin de la semaine, la grande gagnante est désignée par Crisitina Cordula en fonction des votes des participantes elles-mêmes et des votes de la spécialiste de la mode.

Une ancienne miss choque tout le monde avec son legging pas opaque du tout

Mercredi 20 mai, c’était un spécial miss qui était diffusé avec la participation de Sabrina Belleval. Cette dernière nous a amené chez elle pour nous montrer son dressing. La belle blonde nous montre également sa tenue préférée et là, c’est le choc ! On assiste à un moment de malaise à la télévision et ce n’est pas la première fois que ça arrive…

Sur la vidéo, on la voit porter un legging bleu marine très moulant et transparent, dévoilant ainsi ses fesses. Elle a assorti ce legging avec un haut superposé composé d’une veste en jean sans manche et d’un haut bleu foncé effet satin, avec des manches courtes et bouffantes.

Sa veste en jean est d’ailleurs un peu dézippée pour dévoiler un léger décolleté. Ses cheveux ont l’air d’être relevés par des barrettes, comme on peut le voir sur certaines images. Enfin, elle a accessoirisé le tout avec de grosses créoles et un sac rouge foncé.

Cristina Cordula, choquée par la tenue de la candidate

Ce look n’a absolument pas plu à Cristina Cordula qui s’est elle-même définie au bord de la syncope. Elle n’a pas pu contenir son fou rire tant la tenue lui déplaît et est improbable à ses yeux. Tout d’abord, il faut savoir que le legging est le vêtement que la styliste déteste par-dessus tout.

Elle scande à qui veut l’entendre que c’est le plus gros fashion faux pas avec les collants couleur chair. Elle explique aussi que le haut superposé n’est pas moderne pour un sou. « C’est un triple faux pas. Le legging est transparent, le haut superposé n’est pas moderne… Je ne valide pas du tout cette tenue » a-t-elle expliqué, choquée par les images de l’ancienne miss France.

Les candidates rejoignent l’avis de Cristina et ne valident pas du tout la tenue de l’ancienne miss

Les autres candidates sont tout aussi abasourdies. La candidate Margot a même chantonné un air lugubre d’enterrement avant d’ajouter « Messieurs Dames : le bon goût est officiellement mort aujourd’hui… Non Sabrina c’est pas possible ! ».

Priscilla quant à elle est totalement choquée : « Le legging mais euh c’est vraiment… Enfin on voit tout à travers ! On peut pas sortir comme ça hein… »

Sabrina savait pourtant que Cristina Cordula n’aimait pas les leggings. « Je pense que Cristina va me faire une remarque sur mon legging » a-t-elle dit en souriant. Ce n’est pas une simple remarque que la spécialiste de mode lui octroie mais bien un 0/10 pour sa tenue qu’elle trouve transparente et totalement démodée ! En tous cas, ce n’est pas avec cette tenue qu’elle sera un jour reine du shopping si l’on en croit ses rivales et Cristina Cordula.

Cristina Cordula : elle annonce la future diffusion d’épisodes avec des célébrités !

Ce n’est cependant pas la première miss à concourir pour le titre de Reine du shopping et ce ne sera pas la dernière célébrité à tenter de participer selon Cristina Cordula. Elle explique que la Production de M6 et toute l’équipe du programme ont préparé plusieurs éditions spéciales, dont une dédiée aux stars. Avec le déconfinement, les tournages peuvent reprendre petit à petit et cela fera plaisir aux fans de l’émission !

« On aura beaucoup d’autres spéciales, consacrées aux tandems grands-mères-petites filles, aux jumelles, aux Ch’tis, chez qui le tournage a vraiment été très sympa ou encore aux célébrités, qui viendront concourir pour des associations » a expliqué Cristina. A l’image de Qui veut gagner des millions, les Reines du shopping vont mettre en scène des stars qui reverseront leurs gains à des associations.

Ces émissions spéciales fonctionnent toujours auprès des téléspectateurs car ils sont curieux de voir comment leurs stars (favorites ou non) vont s’en sortir. En mettant en scène des célébrités toujours bien habillées et coiffées à la télévision, nous montrer leurs tenues préférées est toujours intéressant pour voir comment elles sont dans la vraie vie ! On a hâte de découvrir ces nouvelles éditions inédites…

Impossible de manquer Les Reines du Shopping sur M6 puisqu’il s’agit d’un programme phare que les Français regardent avec la plus grande passion.