Les Reines du Shopping : cette candidate fait monter gravement la température avec son maillot de bain qui ne plaît pas à Cristina Cordula !

Dans un nouveau numéro des Reines du Shopping diffusé sur M6 cette semaine, on a pu voir une candidate en maillot de bain, mais cela n’a pas du tout plus à Cristina Cordula !

C’est une scène à laquelle on ne s’attendait pas du tout qu l’on a pu regarder dans les Reines du Shopping sur M6, cette émission présentée par Cristina Cordula. En effet, les candidates de l’émission doivent s’apprêter pour être les plus belles et être jugées par Cristina Cordula qui doit donner son avis sur les tenues et le maquillage de ces dernières.

Si parfois l’émission des Reines du Shopping prête parfois à la rigolade, certaines scènes ont de quoi faire rougir et faire monter la température dans quelques foyers français ! En effet, dans cette émission, il n’est pas rare de voir les candidates de l’émission de M6 dans des tenues qui enflamment les réseaux, comme on peut le lire ici et là dans les réactions de nombreux internautes qui ne cachent pas parfois leur désir pour certaines candidates de l’émission. Mais cette semaine, c’est un petit maillot de bain deux pièces qui a choqué tout le monde, et en premier lieu la présentatrice de l’émission Cristina Cordula !

C’est après qu’une candidate ait choisi un maillot de bain que la présentatrice et styliste de l’émission n’a pas tardé à réagir et à montrer qu’elle n’appréciait pas du tout le choix de la candidate. Mais pour quelles raisons exactement ? Est-ce que le maillot de bain de la candidate était trop transparent ou trop décolleté ? Etait-ce le choix des couleurs ou des matières qui ne plaisait pas à Cristina Cordula ? Et bien dans la réalité, la raison est tout autre, et vous n’allez pas tarder à la découvrir…

Les Reines du Shopping : le maillot de bain enflamme les réseaux sociaux et affole les internautes qui ne s’en remettent pas !

Certaines candidates sont prêtes à tout pour gagner les 1000 euros promis à la grande gagnante de l’émission des Reines du Shopping, et Cristina Cordula comme les téléspectateurs de l’émission n’ont pas tardé à le savoir ! En effet, on a pu voir la candidate Emmanuelle, 47 ans, essayer un maillot de bain deux pièces, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a une façon très particulière de le porter. En effet, on a pu constater que la candidate des Reines du Shopping porte son maillot de bain… à l’envers !

Une décision qui a consterné l’animatrice de l’émission Cristina Cordula, mais qui a amusé quelques téléspectateurs de l’émission qui ont pu voir le fameux maillot de bain porté à l’envers par la candidate. En effet, si cela peut prêter à rire, la candidate de l’émission des Reines du Shopping s’est justifiée en précisant qu’elle aime bien se différencier de la masse pour ne pas faire comme tout le monde. Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est bel et bien réussi pour elle !

“Alors ce que j’aime bien, c’est le côté tanga. Moi, cela ne me choque pas comme ça ! D’ailleurs, j’aime bien ne pas faire comme tout le monde”

Mais est-ce que cela lui permettra de gagner la somme de 1000 euros à l’issue de la compétition acharnée entre les différentes candidates ? Rien n’en est moins sûr, car Cristina Cordula n’a pas apprécié ce qui peut être pour elle une faute de goût impardonnable et impensable pour une grande gagnante !

En tout cas, la candidate assume complètement son maillot de bain, et c’est bien là le principal dans cette histoire ! Car si certaines et certains sont parfois critiqués et moqués pour leur style, chacun est libre de porter ce qu’il veut, et la candidate Emmanuelle n’a pas hésité à dire qu’elle aimait le côté “tanga” que donnait ce maillot de bain lorsqu’il était porté à l’envers !

On imagine cependant que la candidate n’en fait pas tout autant avec ses autres vêtements dans la vie, ce qui pourrait cette fois-ci lui apporter quelques moqueries de la part de sa famille ou de collègues de travail ! Mais après tout, pourquoi pas !