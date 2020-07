Les Marseillais vs le reste du monde : deux couples se forment et une énorme dispute éclate !

Le tournage des Marseillais vs Le reste du monde a à peine débuté, mais les rebondissements sont déjà nombreux. On apprenait récemment que Maeva avait été mise de côté pour la cérémonie d’ouverture, la production ayant peur qu’une dispute éclate entre elle et Greg. Pour ne pas gâcher la présentation des candidats faisant partis du Reste du monde, elle n’a pas immédiatement rejoint l’aventure.

Aujourd’hui, on apprend que deux couples se sont déjà formés dans l’aventure. Les fans du couple que formaient Greg et Maeva ne seront pas satisfaits d’apprendre que les anciens amoureux ont visiblement tourné la page. En effet, ils sont tous les deux désormais en couple dans l’aventure, mais pas ensemble.

Maeva craque pour un candidat de Love Island

Maeva a donc rejoint l’aventure après la première victoire des Marseillais lors d’une épreuve et a rapidement fait la connaissance de ses camarades d’aventure. Chaque année, le casting du Reste du monde change (en fonction de nouveaux arrivants dans le milieu télévisuel), Maeva a donc pu faire la connaissance d’un certain Marvin Anthony.

Le jeune mannequin aux muscles saillants est un proche d’Adrien Laurent. Si son visage ne vous dit rien, c’est que vous n’avez pas regardé la télé-réalité d’Amazone présentée par Nabilla, Love Island. Annulée en raison de l’épidémie de la COVID-19, la télé-réalité a néanmoins permis à Marvin Anthony de se faire connaître et d’intégrer le casting des Marseillais vs Le reste du monde.

Et s’il n’a physiquement rien à voir avec Greg, il semblerait qu’il ait eu suffisamment d’atouts pour faire craquer Maeva. Le compte Instagram @Wassim.tv, généralement bien informé, a en effet annoncé qu’elle s’était déjà mise en couple avec le candidat. De quoi rendre Greg fou de jalousie ? Pas vraiment, puisque le candidat n’a pas non plus perdu de temps.

Greg en couple avec Angèle Salentino

Et Greg a décidé de se mettre en couple avec une candidate que connaît Marvin Anthony puisqu’ils ont tous deux participé à Love Island. Visiblement, le jeune homme a été séduit par la brune incendiaire, dont le style n’est pas si éloigné de celui de Maeva.

Tout va mieux dans le meilleur des mondes pour les deux anciens amoureux, donc ? Pas vraiment. D’après @Wassim.tv, une énorme dispute aurait éclaté dans la villa, entre Greg et Maeva. Bien qu’elle soit elle aussi en couple, Maeva accuse Greg de sortir avec Angèle uniquement pour la rendre jalouse. Cette altercation n’aurait pas été du goût des autres candidats qui s’en seraient donc mêlés.

Mélanie Da Cruz, fraîchement débarquée dans l’aventure, se serait retrouvée au coeur de cette dispute, aux côtés de Jessica, Marvin et Marine. La femme d’Anthony Martial qui a surpris ses fans en participant à l’émission aurait d’ailleurs remise Maeva à sa place comme il se doit.

Greg et Maeva ne se parlent plus depuis des semaines !

Si la production était inquiète qu’une dispute éclate entre Greg et Maeva lors de la soirée d’ouverture, c’est que les deux candidats ne se parlent plus depuis plus d’un mois. S’ils sont séparés depuis un moment, ils étaient toujours en bons termes et se tournaient toujours autour.

Lors de la soirée d’anniversaire de Maeva, Greg lui a offert un sac Chanel, ce qui a énormément plu à la jeune femme qui l’a aussitôt chaleureusement remercié. Mais cela n’aurait pas été au goût de Greg qui aurait dit aux participants de la soirée qu’il aurait aimé qu’elle se remette avec lui du fait de son cadeau.

Tenue au courant des propos de son ex, Maeva est rentée dans une colère noire et s’est confiée auprès des internautes sur Snapchat. Elle leur a finalement expliqué avoir revendu le sac, et fait don de l’argent gagné à une association.

Désormais, les deux anciens amoureux sont obligés de cohabiter le temps de l’aventure, mais pas sûr qu’ils y restent longtemps s’ils continuent de se disputer, installant une mauvaise ambiance dans la villa et au coeur même de l’équipe des Marseillais, qui compte sur l’unité pour l’emporter à nouveau. Nous continuerons à vous tenir au courant des évolutions, en attendant de pouvoir mettre des images sur des mots.