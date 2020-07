Les Marseillais vs Le reste du monde : une autre amitié se brise sur le tournage !

Les Marseillais vs Le reste du monde 5 est sans doute l’émission de télé-réalité la plus attendue pour les fans ! Il faut dire que les informations qui nous sont transmises annoncent une saison particulièrement épique et trépidante, ne serait-ce que par la présence au casting de dizaines de stars de télé-réalité, dont certaines se sont montrées très rares par le passé.

Outre le retour tant attendu de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, nous découvrirons à nouveau Ricardo et Nehuda, ou encore Mélanie Da Cruz. Enfin, les nouveaux arrivants côtés Marseillais seront également de la partie, comme Éloïse et Victoria. Cet article concerne d’ailleurs les deux jeunes femmes.

Victoria met le jeu en priorité au dépend de son amitié avec Eloïse

Le principe de l’émission est simple. L’équipe des Marseillais affronte celle du Reste du monde dans une série d’épreuves collectives et individuelles. A la fin de chaque semaine, le décompte des points est effectué. L’équipe qui a remporté le moins de points doit éliminer l’un des leurs.

Cela nous offre généralement des séquences particulièrement jouissives où les candidats ont prévu des stratégies et éliminent un camarade qui, souvent, ne le prend pas très bien. Et c’est ce qui est arrivé pendant le tournage entre Eloïse et Victoria, les deux amies qui se sont rencontrées dans Les Marseillais aux caraïbes.

D’après le compte Instagram @Debrief2tele, les Marseillais ont été dans l’obligation d’éliminer l’un des leurs. Victoria aurait mis en avant la stratégie plutôt que l’amitié et aurait décidé de faire partir son amie Eloïse. Celle-ci a donc été éliminée du programme.

Nacca suit Eloïse, Kévin Guedj réintègre l’aventure

On imagine qu’Eloïse n’a pas dû être ravie d’être ainsi trahie par sa copine, même si on peut comprendre le choix de Victoria de mettre en priorité la stratégie et de ne pas éliminer un élément qu’elle considère comme plus important. Le but reste quand même de soulever la coupe, et seuls les meilleurs doivent rester en compétition.

En tout cas, Eloïse peut compter sur le soutien de son petit-ami Nacca. Si leur relation a commencé sous les yeux des téléspectateurs dans Les Marseillais aux Caraïbes, celle-ci était volcanique et peu de personnes auraient parié sur eux. Et pourtant, ils sont toujours ensemble aujourd’hui et Nacca lui a prouvé tout son amour en décidant de quitter l’aventure avec elle. On ignore si Victoria a vu le coup venir, mais le jeune homme a en tout cas été remplacé au pied levé par Kévin Guedj, qui a donc fait son grand retour.

Une saison qui met les amitié en péril

Les Marseillais vs Le reste du monde nous réserve en tout cas son lot de confrontations qui conduisent parfois à la fin de belles amitiés. On pense notamment à Carla et Manon. Les deux amies ont connu des hauts et des bas tout au long de leur amitié. On se rappelle qu’elles ne se parlaient plus sur le tournage de la précédente saison, suite à l’élimination de Carla (elle l’avait mal vécu).

Mais tout semblait s’être arrangé entre les deux femmes, jusqu’à ce nouveau tournage. Il est raconté que Manon ne supporterait pas le comportement de Carla et qu’une grosse dispute aurait éclaté durant la soirée d’anniversaire de Julien Tanti. Manon aurait tout fait pour que Carla quitte l’aventure en demandant à Julien d’agir. Et il aurait réussi ! Depuis, les deux jeunes femmes ne se suivent plus sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle amitié surprenante sur le tournage

Mais il y a également des personnes qui se rencontrent et s’apprécient et cela semble être le cas pour Jessica Thivenin et Océane El Himer. Les deux candidates se suivent sur les réseaux sociaux depuis qu’elles se sont rencontrées sur le tournage.

Pour rappel, Jessica ne s’entendait pas vraiment avec Alix, elle n’a donc pas dû être déçue de voir que son ami Benjamin ne sortait plus avec elle. Elle n’avait sans doute aucun a priori sur Océane, contrairement à certains, et il semblerait que les deux jeunes femmes se soient très bien entendues.