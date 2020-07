Les Marseillais vs Le Reste du monde : Laura Lempika et Nikola Lozina vont accueillir leur premier enfant !

Enceinte ou pas ? Depuis plusieurs semaines, les pronostics allaient bon train quant à la supposée grossesse de Laura Lempika. Plus discrète que d’habitude sur les réseaux sociaux, la jeune femme prenait soin de cacher ses formes sous des vêtements amples. Une attitude qui a rapidement suscité des interrogations chez les internautes, qui n’ont pas manqué de remarquer que ces tenues ne correspondaient en rien au style vestimentaire de la belle brune, beaucoup plus habituée aux tenues courtes et moulantes. Certains avaient vu juste car, effectivement, Laura était enceinte et elle vient d’ailleurs d’annoncer la nouvelle à ses followers.

Le divin enfant

Ce dimanche 12 juillet, l’ancienne candidate de Secret Story a posté une publication sur son compte Instagram dans laquelle elle officialise sa grossesse. En légende d’une photo montrant explicitement son ventre arrondi, Laura a ainsi noté : « C’est avec une immense joie et beaucoup d’émotion qu’après quatre long mois d’attente, je vous annonce que nous serons bientôt trois. Bientôt une nouvelle page s’écrit… la plus belle de ma vie. Je t’aime @nikolalozina. Nous sommes les plus heureux du monde, merci mon dieu ».

Dans la foulée, Nikola Lozina a également annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. « Merci à la femme de ma vie d’avoir réalisé mon rêve : devenir papa… Je vais enfin connaître le bonheur de fonder ma famille »,a déclaré le Belge, en légende d’une photo le montrant en train d’enlacer tendrement sa fiancée.

Un bébé et un mariage

Avec l’annonce de la grossesse de Laura, les deux amoureux sont sur un petit nuage. Après de multiples rebondissements suite aux infidélités de Nikola, le couple savoure ces moments de bonheur. Histoire de montrer que tous ces désagréments étaient derrière eux, les deux tourtereaux se sont fiancés il y a quelques mois à l’occasion d’un séjour à la montagne. Le futur mariage doit être célébré au mois de septembre. Pour le moment, rien ne dit si la date a été maintenue en raison des mesures sanitaires. Mais cela ne saurait contrarier le couple, plus amoureux et uni que jamais.

Avec sa grossesse, Laura Lempika rejoint le cercle des candidates de téléréalité qui sont devenues mères ces derniers mois, à l’instar de Julie Ricci, Carla Moreau mais aussi Manon Marsault. Cette dernière, déjà maman de Tiago, est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Loin de son mari Julien, actuellement sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde tout comme Nikola, elle peut se consoler de l’absence de son conjoint en passant du bon temps avec Laura, qui est l’une de ses meilleures amies. Leurs futurs enfants seront-ils également proches ? Réponse dans quelques mois.