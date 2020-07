Les Marseillais Vs Le reste du monde : Julia Parades publie un message énigmatique sur Snapchat

À coup sûr, ce sera l’une des émissions les plus attendues de la rentrée télévisuelle. La cinquième saison des Marseillais Vs Le reste du monde se tourne actuellement dans le sud de la France et d’après les rumeurs, cela s’annonce comme un grand cru. Les téléspectateurs seront certainement aux anges en découvrant les nombreux rebondissements du programme. Du côté des histoires d’amour, on a ainsi appris que Benjamin Samat s’était mis en couple avec Marine El Himer, alors que la sœur jumelle de cette dernière était amoureuse de lui dans Les Marseillais aux Caraïbes. Il y a également le cas de Milla Jasmine et Mujdat qui se sont séparés et qui doivent malgré tout cohabiter ensemble dans la villa.

Cette nouvelle édition des Marseillais Vs Le reste du monde est également celle des retours. Certains candidats, absents du monde de la téléréalité depuis maintenant plusieurs années, ont fait leur grand comeback à l’image de Mélanie Da Cruz ou du terrible couple Ricardo et Nehuda. Par ailleurs, des rumeurs ont également fait état de la possible présence de la légendaire Kim Glow, figure incontournable des premières saisons des Marseillais.

L’heure n’est plus à la fête

Au fil des ans, Les Marseillais Vs Le reste du monde est devenue l’émission dans laquelle les nombreux candidats de téléréalité souhaitent apparaître. Mais il n’y a pas de la place pour tout le monde et il faut donc faire des choix. Certaines personnalités emblématiques du milieu ne sont pas au casting cette année mais ont eu le privilège d’être présents lors d’une autre édition. Ce fut par exemple le cas d’Aurélie Dotremont, Vincent Shogun ou encore Julia Paredes.

La belle brune avait marqué la première saison du programme, diffusée en 2016, en raison de ses nombreux clashs avec Oxanna Limouzin. Par la suite, celle qui est devenue mère d’une petite Luna en 2017 s’est faite plus discrète et a préféré se mettre en retrait de l’univers de la téléréalité. Alors qu’on la pensait épanouie, Julia Paredes a posté un message des plus intrigants dans l’une de ses stories Snapchat, ce lundi 27 juillet. « Pas trop le moral en ce moment, ni la force de grand chose… Je ne vais pas être trop présente sur les réseaux mais je vais essayer de revenir plus en forme ! », a-t-elle ainsi fait savoir.

Bientôt à la télévision

Pour le moment, Julia Paredes n’a pas donné plus d’informations quant à son mystérieux message. Un comportement qui contraste avec l’image de candidate au tempérament volcanique que personne n’a oublié. Grande professionnelle de la téléréalité, la maman de Luna a aussi bien participé aux Marseillais Vs Le reste du monde qu’aux Anges 7, mais aussi aux deux premières saisons de Friends Trip ainsi que Mamans & Célèbres.

Diffusé sur TFX, ce programme fait découvrir le quotidien de candidates de téléréalité devenues mères ou qui s’apprêtent à le devenir. Les fans de Julia Paredes peuvent donc la découvrir dans son quotidien avec Luna. Et bonne nouvelle, la nouvelle saison du programme arrive dans quelques semaines sur les écrans. Julia Paredes n’a donc pas fini de faire parler d’elle.