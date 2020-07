Les Marseillais vs Le reste du monde : Grosse dispute entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia, elle raconte tout !

W9 prépare actuellement sa rentrée avec le tournage des Marseillais vs Le reste du monde 5. L’émission devrait arriver (d’après les premières informations qui ont fuité) le 7 septembre prochain et nous pouvons d’ors et déjà dire que la chaîne a mis les petits plats dans les grands.

Entre les retours surprises d’anciens candidats cultes, la présence au casting de véritables machines à buzz et les premiers retours quant aux (très) nombreuses disputes, tout annonce une saison explosive qui pourrait bien battre des records d’audience.

Jessica Thivenin enfin de retour !

Les fans se sont réjouis en découvrant que la maman de Maylone avait rejoint l’aventure. Elle avait tout fait pour garder le secret, ne prévenant pas ses amis marseillais pour ne pas gâcher la surprise. Elle aurait réussi à surprendre ses fans en tout cas, heureux de voir la candidate emblématique enfin de retour, eux qui avaient été déçus de ne la voir que dans quelques épisodes de la précédente édition des Marseillais.

Cette fois-ci, la jeune femme est bien de retour et compte bien marquer cette nouvelle édition. Elle s’est confiée à ce sujet sur les réseaux sociaux, expliquant à quel point elle était heureuse de retrouver ses amis d’aventure, bien que le manque de son fils et de son mari se faisait ressentir. Elle a brièvement abordé le sujet des histoires, expliquant que cette saison qui nous attend allait être riche en embrouilles, mais ne souhaitant pas divulguer quoi que ce soit, elle restera vague à ce sujet.

Thibault Garcia rejoint sa femme dans l’aventure

Quelques jours après l’arrivée de Jessica, elle a été rejoint par Thibault Garcia, vraisemblablement gagné par l’équipe des Marseillais après une épreuve collective. Maylone étant auprès de la famille de Jessica, les deux amoureux peuvent profiter de l’émission et s’amuser ensemble.

Mais comme toute émission de télé-réalité qui se respecte, les clashs seront vraisemblablement nombreux. On apprenait que Jessica avait activement participé à celui opposant Maeva à Greg. La première, en couple, reprochait à son ex de s’être également mis en couple car elle était persuadé qu’il faisait cela uniquement pour la rendre jalouse.

Pour rappel, les anciens amoureux ne se parlent plus depuis l’anniversaire de Maeva, suite au comportement de Greg. Mais lors de cette dispute, beaucoup de candidats se sont mêlés de l’affaire, dont Jessica. Ce serait Mélanie Da Cruz (qui signe son grand retour) qui aurait réussi à mettre un terme à cette confrontation qui s’annonce dantesque.

Jessica et Thibault se sont également disputés

Les clashs dans l’aventure ont l’air si nombreux qu’ils doivent logiquement mettre les nerfs des candidats à rude épreuve. Et cela aurait conduit Jessica et Thibault à s’embrouiller, comme ils l’ont expliqué sur Snapchat, avant de remercier tous leurs fans.

« On s’est un peu disputé, je peux pas dire pourquoi, mais on a eu des embrouilles vous verrez ça à la télé. Bon tout le monde se dispute, nous on l’assume (…) Merci à toutes les personnes qui nous envoient des messages pour nous soutenir. Ça fait hyper longtemps qu’on a pas participé à un programme et je vois que plein de gens nous soutiennent donc c’est touchant. Je pense qu’on l’a mérité quand même, de pouvoir s’évader un peu la tête et pas de penser à tout ce qui nous est arrivé, ça nous fait du bien (…) Je me languis de reprendre mon téléphone à plein temps« .

Thibault reconnait dans cette vidéo qu’il serait plus en tort que Jessica, mais quoiqu’il en soit, cette dispute semble derrière eux puisqu’ils s’affichent ensemble et amoureux.

La fin de l’amitié entre Carla et Manon

On ne pourra pas en dire autant pour Carla et Manon tant la dispute qui aurait eu lieu entre les deux femmes à l’occasion de l’anniversaire de Julien Tanti semble avoir brisé pour de bon leur amitié.

Carla a d’ailleurs été éliminée du programme, et Manon n’en serait pas étrangère, elle qui aurait tout fait pour qu’elle ne fasse plus partie de la compétition. D’après certaines rumeurs, Carla se serait mise à dos une partie de la maison. En tout cas, elles ne se suivent plus sur les réseaux sociaux, signe qu’une belle amitié a connu sa fin.