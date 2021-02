Les Marseillais vs Le reste du monde 5 : Milla Jasmine en colère contre le montage, c’est chaud !

Lorsqu’ils participent à des émissions de télé-réalité, les candidats sont désormais soucieux d’exister à l’écran, et espèrent marquer l’émission avec de belles séquences de télévision. Milla Jasmine est bien placée pour en parler, elle qui était sans doute la grande star de la précédente saison des Marseillais vs Le reste du monde avec ses retrouvailles houleuses avec Mujdat – un record d’audience avait été battu à l’époque. Elle a mis la barre très haut l’année dernière et, forcément, puisque tout semble allait pour le mieux dans son couple – au début de la saison en tout cas – Milla est bien moins présente. Et elle le regrette aujourd’hui.

Milla Jasmine se trouve fantomatique dans le montage

Le 28 septembre dernier, c’est sur Snapchat que la jeune femme a donné ses impressions au sujet de la diffusion des épisodes. Et on peut dire qu’elle n’est pas satisfaite. Pire, elle semble vexée de voir que bon nombre de ses séquences ont été oubliées pendant le tournage.

« Je vais en profiter pour parler des Marseillais contre le reste du Monde. Émission à laquelle j’ai participé, même si on ne dirait pas, puisque clairement, je suis devenue un fantôme. Alors je ne sais pas si, au moment du montage, la personne avait une dent contre moi et du coup a décidé de tout jeter à la poubelle. J’avoue que je suis assez surprise, étonnée, dans l’incompréhension la plus totale. Pourtant j’étais bien là, il s’est passé énormément de choses. » Milla ira même jusqu’à ironiser en disant qu’elle aurait finalement pu « rester un petit peu plus longtemps dans ma chambre à dormir ou à manger dans la cuisine« .

Sa réconciliation avec Maeva écartée du montage

Ce n’est pas la première fois que Milla Jasmine critique le montage. Il y a quelques jours, les téléspectateurs ont assisté à une grosse confrontation avec l’ex de Mujdat et Maeva Ghennam. Pourtant amies, les deux jeunes femmes se sont violemment disputées après les révélations de Milla. Celle-ci a en effet déclaré devant tout le monde que Greg lui avait déclaré sa flamme l’année passée, lors de la soirée de fin de tournage de la quatrième saison des Marseillais vs Le reste du monde.

Si le jeune homme a d’abord nié, il a finalement reconnu les faits. Mais Maeva était très en colère contre sa copine. Elle ne comprend pas pourquoi elle lui a caché la vérité pendant de longs mois. Une dispute a alors éclaté et les deux candidates ne se parlaient plus. Elles se sont pourtant réconciliées par la suite, mais ça, les téléspectateurs n’ont rien vu : « C’est vrai que je suis un petit peu choquée. Et ce n’est pas en mode je suis vénère parce qu’on ne me voit pas, mais parce que ce jour-là il s’est passé quelque chose et que ça a été mis à la poubelle. À la fameuse soirée guinguette, Maeva et moi, on a une discussion où on se réconcilie et ça, ça a été mis à la poubelle ».

Les internautes veulent de la nouveauté

Cette relative absence, les internautes ne la déplorent pas. Bien au contraire. Sur Twitter, ils sont nombreux à dire en avoir marre de candidats comme Nikola ou Milla dans l’équipe du reste du monde. Ils leur reprochent de ne pas jouer pour la gagne, mais d’au contraire vouloir simplement se montrer et faire des histoires. Et cela explique sans mal pourquoi le reste du monde n’a gagné qu’une seule fois. Et cette nouvelle saison ne semble pas déroger à la règle puisqu’ils perdent la quasi-totalité des épreuves.

Et les internautes ne sont pas encore prêts d’apprécier la suite puisque Nehuda a été éliminée, alors qu’elle était plébiscitée sur les réseaux sociaux par rapport à son comportement. Elle semble en effet être l’une des rares à comprendre le concept de l’émission et elle souhaitait jouer pour gagner. Malheureusement, elle n’aura que très peu été présente dans nos écrans de télévision et les téléspectateurs comptent désormais sur Ricardo pour rythmer encore des épisodes qui manquent terriblement de piment.