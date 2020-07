Léana (La Villa 5) : AUCUN respect et c’est choquant ! Ses abonnés la taclent sur Instagram !

Toute la population française est confinée jusqu’à la date du déconfinement, le 11 mai. En attendant, les français doivent se tenir à carreau et éviter au maximum de sortir. En ce sens, de nombreuses célébrités prône le bon message sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à rester chez eux.

Les stars de la télé-réalité, suivies par des millions d’abonnés, s’efforcent de faire de même. Les candidats ne sortent que très peu de chez eux et partagent toutes leurs astuces pour bien vivre le confinement

Léana ne respecte pas le confinement ! Gros clash sur Instagram

Pourtant, l’une d’entre elles, Léana de La Villa des Cœurs brisés 5, ne semble pas partager leur point de vue. En effet, la bimbo brune poste de nombreuses photos d’elle dehors. Confinée comme tout le monde, elle ne devrait pas sortir de chez elle et pourtant…

Sur sa dernière photo d’elle, elle s’affiche très sexy avec un top transparent, dehors au bord de l’eau ! Cette photo a déclenché une vague de commentaires de la part de ses abonnés. « Pas de confinement pour toi ? » « Tu n’es pas en confinement ? » « C’est grave comment vous respectez le confinement… » peut-on notamment lire.

Et il est vrai qu’on peut tout à fait douter du confinement de la candidate des Anges et la Villa des Cœurs Brisés. Ce n’est pas la première photo de ce genre qu’elle poste. Apparemment, elle promènerait souvent son chien mais, normalement, les promenades avec les animaux de compagnie doivent être brèves et protégées. Au vu de ses habits et du temps qu’elle prend pour faire ses photos, la jeune femme n’est certainement pas en train de respecter les règles du confinement établi en France.

Suite à ces commentaires, ses fans lui sont venus en secours en la complimentant généreusement sur son physique. « Une pure beauté ! » « T’es une bombe ! » « Magnifique » « T’es trop belle » : autant de mots gentils qui devraient faire plaisir à la candidate de télé-réalité. Mais qu’ils ne soient pas déçus, Léana n’est pas connue pour répondre aux commentaires…

Léana de la villa des CŒURS brisés est très active sur Instagram : anarque-t-elle ses abonnés ?

En tous cas, elle passe beaucoup de temps à faire la promotion de plusieurs produits. Se servirait-elle de son audience pour vendre des produits sponsorisés ? C’est à se demander ! En story, en seulement deux jours, elle a fait la promotion d’un kit permettant de rehausser les cils, d’un médicament brûle graisse et d’un fortifiant pour cils ! Ses abonnés ont pourtant l’air ravis de ces publicités et n’hésitent pas à acheter ce qu’elle recommande.

Malgré tout ça, Léana fait rire ses abonnés alors qu’elle cuisine. Dans sa vidéo, elle explique à ses fans comment cuisiner sa recette de poulet. En soutien-gorge seulement, elle en profite pour danser, rire et s’amuser devant la caméra.

En tous cas, la belle brune s’efforce de rester active sur Instagram pendant le confinement, pour le plus grand bonheur de ses fans.